Freund erstach 20-Jährige mit Paketmesser

Nachdem in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) am Mittwoch ein Paar tot aufgefunden worden ist, hat die Exekutive am Donnerstag weitere Details bekannt gegeben.

Ausgegangen werde in dem Fall von Mord und Suizid, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Ein 22-Jähriger soll demnach eine um zwei Jahre jüngere Frau und sich selbst getötet haben. Als Tatwaffe gilt ein Paketmesser. Die Einschätzungen der Polizei basierten u.a. auf Ergebnissen der Spurensicherung. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten an. Entdeckt wurden die beiden österreichischen Staatsbürger vom Eigentümer der Wohnung. Dieser brach Polizeiangaben zufolge die versperrte Zimmertür auf, nachdem sich niemand gemeldet hatte. Bei der 20-Jährigen handelt es sich laut APA-Zählung in diesem Jahr um die 26. mutmaßliche Tötung einer Frau in Österreich. Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at