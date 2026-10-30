Lilli Tagger (18) kämpft sich in China ins Halbfinale

Tirolerin greift beim WTA-250-Turnier in Guangzhou nach ihrem zweiten Turniersieg.

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Lilli Tagger setzt ihren beeindruckenden Höhenflug fort und kämpft sich nach einem Dreisatz-Thriller ins Halbfinale des WTA-250-Turniers der Guangzhou Open (Preisgeld: 283.347 Dollar). Die Osttirolerin bezwang die Chinesin Han Shi mit 6:4, 3;6, 7:5 und fixierte damit den Einzug in die Vorschlussrunde.

Schon zu Beginn der Woche hatte die 53. der Weltrangliste für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt, als sie die ehemalige Nummer 1 Venus Williams glatt mit 6:2, 6:2 vom Platz fegte.

Nächste Gegnerin: Quevedo

Im Halbfinale wartet nun die 20-jährige Spanierin Kaitlin Quevedo, die aktuell auf Platz 86 der Weltrangliste geführt wird. Mit ihrer derzeit in Top-Form gezeigten Leistung hat die Österreicherin jedoch alle Trümpfe in der Hand, um das nächste Finale zu erreichen.

Für Tagger, die am 26. Juli bereits ihren ersten WTA-250-Turniersieg in Prag feierte, läuft es auf der Tour damit wie am Schnürchen.