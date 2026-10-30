USA: Jetzt schon Rekord bei Wahlbeteiligung

Eine Rekordzahl von rund 47,9 Millionen Wählern, die vor den US-Kongresswahlen (Midterms) vorzeitig ihre Stimme abgegeben haben, lässt sich enorme politische Mobilisierung, stark umkämpfte Schlüsselstaaten und einer gezielten Reaktion auf aktuelle Trends im Endspurt des Wahlkampfs erklären.

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So einen Ansturm gab es noch nie bei einer Zwischenwahl. Die alte Höchstmarke von 2022 (45,9 Millionen Stimmen) wurde übertroffen.

In diesen Bundesstaaten bebt es besonders stark

Im US-Bundesstaat Texas gaben sechs Millionen Frühwähler den Stimmzettel ab. Das sind um 50 Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt bei der Wahl 2022.

Die Behörden in North Carolina meldeten einen Anstieg von 37 Prozent bei der Zahl der vorzeitig abgegebenen Stimmen im Vergleich zu 2022. Auch in South Carolina und Kansas verzeichneten die Behörden deutlich mehr vorzeitig abgegebene Stimmen.

Mehr Demokraten nutzen das Angebot

In US-Staaten, die die Parteizugehörigkeit der Wähler erfassen, gaben laut den Zahlen der Universität Florida mehr Mitglieder der Demokraten als Mitglieder der Republikaner vorzeitig ihre Stimme ab. Bei den Anhängern der Demokraten lag der Anteil demnach bei 44 Prozent, bei den Anhängern der Republikaner lag die Quote bei 31 Prozent, bei anderen Wählern bei 25 Prozent.

Sieg der Demokraten wird erwartet

US-Präsident Donald Trump reagiert bereits darauf. Trump machte seine Entscheidung rückgängig, auf zwei Wahlkampfauftritte kurz vor den Zwischenwahlen zum Kongress zu verzichten. Aus dem Umfeld Trumps erfuhr AFP, dass die zunächst abgesagten Auftritte in den Staaten Kansas und Iowa für Sonntag wieder auf den Terminplan gesetzt wurden.

Kurz vor den Zwischenwahlen am 3. November sind die Republikaner im Umfragetief. Sie könnten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und womöglich auch im Senat einbüßen. Meinungsforscher rechnen mit einem deutlichen Sieg der oppositionellen Demokraten.