Geheimdienst
USA warnen vor riesigem Terror-Anschlag in Moskau
Die Hinweise seien über bestehende Partnerkanäle eingegangen, meldete die russische Nachrichtenagentur RIA. Der FSB ergreife entsprechende Maßnahmen.
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Die US-Botschaft in Moskau teilte unabhängig davon mit, ihr lägen glaubwürdige Hinweise auf einen geplanten Anschlag mit vielen Opfern in der russischen Hauptstadt vor.
Die US-Regierung stimme sich mit den russischen Behörden ab.
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