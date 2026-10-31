USA warnen vor riesigem Terror-Anschlag in Moskau

Die USA haben russischen Angaben zufolge den Inlandsgeheimdienst FSB vor einem geplanten Terroranschlag in Moskau gewarnt.

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Die Hinweise seien über bestehende Partnerkanäle eingegangen, meldete die russische Nachrichtenagentur RIA. Der FSB ergreife entsprechende Maßnahmen.

Die US-Botschaft in Moskau teilte unabhängig davon mit, ihr lägen glaubwürdige Hinweise auf einen geplanten Anschlag mit vielen Opfern in der russischen Hauptstadt vor.

Die US-Regierung stimme sich mit den russischen Behörden ab.