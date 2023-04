All-Traum von Musk explodiert

Elon Musk, 51, will das Weltall erobern, den Mars besiedeln. Nur ein Traum?

Boca Chica Beach, Texas. Der Weltraumbahnhof des Milliardärs liegt nahe der Grenze zu Mexiko. Direkt am Sandstrand. Der Start von „Starship“, seiner Superrakete, hätte ein Traumtag für die Raumfahrt und ein neues Erfolgskapitel im Leben des Milliardärs werden sollen. Eine Stunde lang hätte die Rakete durchs All rauschen und sicher wieder landen sollen.

Es kam anders. Kurz vor der Trennung der Booster-Stufe von der eigentlichen Rakete begann das System zu taumeln, 30 Kilometer über dem Meer explodierte „Starship“, krachte in den Golf von Mexiko. Drei Milliarden Dollar vernichtet.

Nach dem Crash sagte Musk entschlossen: „Wir haben eine Menge für den nächsten Testflug gelernt, der demnächst stattfinden wird.“ So kann ein Desaster auch beschrieben werden.

Musk: »Wir werden bald zum Mars fliegen«

Kein Aufgeben. Musk ließ für den Testflug die leistungsstärkste jemals gebaute Rakete entwickeln: 120 Meter hoch, 33 Triebwerke, 5.000 Tonnen schwer, Frachtraum für 250 Tonnen Nutzlast.

Die Schubkraft der „Starship“ ist doppelt so stark wie jene der legendären Saturn-V-Raketen, die Astronauten zum Mond brachten. Mit diesem Monster will die NASA künftig die Rückkehr zum Mond einläuten. Obwohl der Testflug fehlschlug, will Musk nicht aufgeben: „Er ist vollkommen immun gegenüber Risiko“, heißt es über ihn. In seinem Leben geht es immer noch größer.

Er träumt davon, den Mars zu kolonialisieren. „Wir werden zum Mond fliegen, eine Basis auf dem Mond haben. Dann werden wir zum Mars fliegen“, so Musk.

Sein Ziel ist eine Kolonie auf dem Roten Planeten gründen und besiedeln: „Die Menschheit soll eine multiplanetare Spezies werden.“ Seine Raumschiffe sollen im Orbit beladen und mit Methan und flüssigem Sauerstoff betankt werden. Beides kann am Mars erzeugt werden.

Bei günstiger Konstellation würde eine Reise zum Mars etwa ein halbes Jahr dauern. 2025 soll die Mission starten: „Das Leben ist mehr, als nur jeden Tag Probleme zu lösen. Man sollte jeden Tag aufwachen und inspiriert sein, Neues zu wagen.“