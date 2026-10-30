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Grusel-Ritual

DAS ist die größte Skelettfrau der Welt

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Menschenmenge feiert am Abend vor einer riesigen Catrina-Figur auf dem beleuchteten Zócalo-Platz.
© IMAGO/ZUMA Press
Mexiko-Stadt hat mit einer über 33 Meter hohen Skelettfrau („Catrina“) einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt.
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Die riesige Figur aus Karton, Glasfaser, Textilien und Stahl steht auf dem zentralen Zócalo-Platz und wurde im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Toten (Día de Muertos) offiziell eingeweiht.

Die Urkunde wurde der Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, am zentralen Zócalo-Platz überreicht, auf dem die "Catrina" steht. Mit der Anerkennung und der anschließenden festlichen Beleuchtung des Platzes im historischen Zentrum wurden die Feierlichkeiten zum Tag der Toten in der Hauptstadt offiziell eröffnet.

Eine riesige beleuchtete Catrina-Figur steht als Tag-der-Toten-Dekoration in Mexiko-Stadt.
Mexiko-Stadt hat mit einer über 33 Meter hohen Skelettfrau („Catrina“) einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt. © IMAGO/ZUMA Press Wire

Uralte Traditionen erwachen zum Leben

Der Día de Muertos (1. und 2. November) vermischt katholische Feiertage (Allerheiligen/Allerseelen) mit indigenen Traditionen, bei denen die Seelen der Verstorbenen die Lebenden besuchen. Seit 2008 gehört der Brauch zum UNESCO-Weltkulturerbe.

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Eien rein moderne Tradition ist allerdings die "Parade der Toten". Als moderneres Highlight findet eine riesige Parade mit Wagen und Kostümen statt. Diese Tradition entstand erst 2016 – inspiriert durch eine Szene aus dem James-Bond-Film Spectre (2015) – und zog im Vorjahr rund 1,5 Millionen Menschen an.

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