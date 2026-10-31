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Halloween

Schüsse vor Verkleidungs-Geschäften: Zwei Tote

Phillip Platzer
von
Polizisten und Einsatzkräfte stehen vor einer Schule mit mehreren Streifenwagen im Vordergrund.
© Getty Images
Tödliche Schüsse in Verkleidungsgeschäften kurz vor Halloween: In zwei Filialen einer US-Kostümkette sind zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden.
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In beiden Fällen fielen die Schüsse in Geschäften der Kette Spirit Halloween, in denen Kostüme und Dekoration für Halloween verkauft werden. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gab es laut US-Medien zunächst nicht.

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Im Bundesstaat Kalifornien fielen die Schüsse am Freitagabend (Ortszeit). Nach Angaben der Polizei starb ein Mensch, sechs weitere wurden demnach teils schwer verletzt. Mindestens drei von ihnen befanden sich zunächst in kritischem Zustand. Details zu den Opfern oder dem Hintergrund der Tat lagen nicht vor. Auch sei zunächst niemand gefasst worden, hieß es. Der Vorfall ereignete sich in Fairfield, etwa 45 Autominuten nordöstlich von San Francisco.

Wenige Stunden zuvor war es laut US-Medien auch nahe Detroit im US-Bundesstaat Michigan zu einem tödlichen Zwischenfall in einer Spirit-Halloween-Filiale gekommen. Dort seien am späten Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Ein 21-Jähriger erlag seinen Verletzungen. Der gleichaltrige mutmaßliche Schütze sei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Spirit Halloween ist eine Kette mit gut 1.400 Geschäften in den USA und Kanada, die laut Website Kostüme und Dekoration für Halloween verkauft. Die Geschäfte sind den Angaben zufolge nur rund um das Gruselfest als Pop-up-Läden geöffnet.

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