Rückenwind für Ampel - aber von Mehrheit ist keine Rede

FPÖ verliert leicht, bleibt klar vorne ++ ÖVP und SPÖ legen etwas zu ++ KPÖ wäre wieder im Parlament

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Lichtblick für die Ampel-Koalition - wenngleich auch nur ein winziger: Die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ können sich in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte vom 19. bis 26. Oktober 2024, max. Schwankung 2,2 Prozent) zwar jeweils um einen Prozentpunkt leicht verbessern, eine parlamentarische Mehrheit liegt für das Bündnis aus ÖVP, SPÖ und NEOS aktuell weiterhin in weiter Ferne. Auch der Anspruch der ÖVP auf Platz eins bleibt unter diesen Bedingungen rein theoretisch.

Sonntagsfrage vom 29. 10. 2026 © oe24

Die Umfragewerte im Detail: Aktuell käme die FPÖ auf 37 Prozent (-1), die ÖVP eben auf 21 Prozent (+1). Die SPÖ könnte auf 15 Prozent zulegen und liegt damit knapp über ihrem Tiefststand. Die NEOS stagnieren bei 6 Prozent, die Grünen verlieren leicht auf 12 Prozent. Die KPÖ käme mit 4 Prozent nach 67 Jahren wieder ins Parlament.

Keine Mehrheit für die Ampel-Koalition

Für eine absolute Mehrheit im Nationalrat werden mindestens 92 Mandate benötigt. Das Dreier-Bündnis aus ÖVP (41), SPÖ (29) und NEOS (11) kommt zusammen lediglich auf 81 Sitze und verfehlt das Regierungsziel damit um ganze 11 Mandate deutlich - derzeit hat die Koalition ja sogar 109 Sitze. Auch rechnerische Alternativen wie ein rot-grün-pinkes oder das altbekannte schwarz-rote Zweier-Bündnis weisen keine Mehrheitsfähigkeit auf.

Dominanz der FPÖ und Zitterpartie für die KPÖ

Der unangefochtene Spitzenreiter bleibt damit die FPÖ von Herbert Kickl: Trotz eines leichten Rückgangs um einen Prozentpunkt dominiert die Partei das Feld mit 37 Prozent und hielte in diesem Fall mit 72 Mandaten einen gewaltigen Vorsprung vor der zweitplatzierten ÖVP. Die Volkspartei liegt mit 21 Prozent satte 16 Prozentpunkte hinter den Freiheitlichen. Spannend bleibt es am linken Rand der Parteienlandschaft: Die KPÖ erreicht exakt die Vier-Prozent-Hürde und würde mit 7 Abgeordneten knapp den Einzug in den Nationalrat schaffen.

Kanzlerfrage vom 29. 10. 2026 © oe24

Auch in der Kanzlerfrage kann Amtsinhaber Christian Stocker übrigens auf 15 Prozent zulegen - Kickl bleibt aber mit 33 Prozent unangefochten auch hier auf Platz eins.