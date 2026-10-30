Panik an den Börsen, Intel-Aktie fällt um 30 Prozent

Die Tech-Giganten haben sich beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) offenbar völlig verrechnet. Die schlechten Nachrichten überschlagen sich. Eine Billion Dollar sind an nur einem Tag verpufft.

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Allein an einem einzigen Tag verpuffte im US-Tech-Index Nasdaq die unvorstellbare Summe von einer Billion Dollar. Im ganzen Monat Oktober sind es laut "Reuters" sogar schon zwei Billionen Dollar.

Bank zieht Kaufempfehlung sogar zurück

Besonders heftig erwischte es den Chip-Riesen Intel: Die Aktie schmierte im Handelsverlauf um unfassbare 30 Prozent ab! Der Börsenwert sackte an nur einem Tag um 140 Milliarden Dollar weg. Die Bank of America zog die Reißleine und strich ihre Kaufempfehlung. Der Grund: Intel bleibt auf seinen Chips sitzen, weil die PC-Verkäufe einbrechen und es Probleme in der Lieferkette gibt.

Aber auch andere Aktien der Branche gaben stark nach, Nvidia-Aktien verloren knapp fünf Prozent. In Europa büßten die Titel der Chipkonzerne ASML und Infineon gut sechs Prozent ein. An der Wiener Börse verloren die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S heute gut 13 Prozent.

Amazon bekam den Dämpfer ebenfalls zu spüren, die Aktie sackte zeitweise um bis zu sechs Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende Juli ab. Der Kursverlust sei der enttäuschenden Umsatzentwicklung der Cloud-Sparte AWS geschuldet, so UBS. Auch bei Amazon lasteten hohe KI-Ausgaben auf der Aktie.

Der technologielastige NASDAQ-100-Index lag rund zwei Stunden vor Handelsschluss bei einem Minus von 4,12 Prozent.