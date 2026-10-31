Top-Platz! Österreicher sind fleißige Zug-Fahrer

Hinter Ungarn und fast gleichauf mit Frankreich sind die Menschen in Österreich die drittstärksten Bahnfahrenden in der EU.

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Nur in diesen drei Staaten wurden im Jahr 2025 mehr als 1.500 Personenkilometer pro Einwohner zurückgelegt, zeigen die neuesten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat. In Ungarn waren es demnach 1.692, in Frankreich 1.606 und in Österreich 1.588 Kilometer. Auf der anderen Seite der Skala: Bulgarien (226 km), Litauen (164 km) und Griechenland (69 km).

In Europa fuhren nur die Menschen in der Schweiz noch weiter mit dem Zug. Dort waren es knapp 2.500 Kilometer.

Für die gesamte EU meldete Eurostat den Personenkilometerrekord von 457 Milliarden. Es gab ein Plus von 2,6 Prozent gegenüber 2024 mit 445 Milliarden Personenkilometern.