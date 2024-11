Weils Wurscht is': Die 20 beliebtesten Würstelstände in Wien

Welcher Würstelstand in Wien serviert die beste Bosna? Und wo gibt es die knusprigste Currywurst? Die Wiener haben ihre Favoriten gewählt.

Die Wiener Würstelstände sind mehr als nur Imbissbuden. Sie sind ein Stück Wiener Seele, ein Ort der Begegnung und ein Garant für kulinarischen Genuss. Ob klassischer Frankfurter, würzige Käsekrainer oder exotische Spezialitäten – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das hat auch das aktuelle Falstaff-Voting gezeigt, bei dem die Wiener Bevölkerung ihre liebsten Würstelstände küren konnte.

"Zur Bosnarei" an der Spitze In diesem Jahr konnte sich die "Zur Bosnarei" am Währinger Gürtel den ersten Platz sichern. Die beliebte Bosna-Bude überzeugte die Wiener mit ihrer authentischen Küche und ihrem besonderen Flair. Auf den weiteren Plätzen folgen der Newcomer "Extra Würstel" in der Taborstraße und der "49er Würstelstand" in Penzing.

Die 20 beliebtesten Würstelstände in Wien:

Zur Bosnarei , 1180

Extra Würstel, 1020

Der 49er Würstelstand, 1140

Mat's Würstelstand, 1020

Alles Wurscht, 1010

Zum scharfen Rene, 1010

Maurer Würstelstand, 1230

Bitzinger Würstelstand Albertina, 1010

Eh scho wuascht - Würstelstand am Zentralfriedhof, 1110

Würstelstand Zum Kleinen Sacher, 1030

Wiener Würstelstand Pfeilgasse, 1080

Speisekammer am Urban-Loritz-Platz, 1070

Würstelstand zum Hohen Markt, 1010

Kaiserzeit Würstelstand, 1020

Würstelstand Leo, 1090

Würstelstand beim Stadion, 1020

Würstelstand zum Fraunz, 1220

Wiener Würstelstand Spittelau, 1090

Wiener Würstl, 1010

Hermann's Würstelstand, 1070

Viele Betriebe legen Wert auf regionale Produkte und traditionelle Rezepte, während andere mit kreativen Variationen und modernen Interpretationen überraschen.