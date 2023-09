Das neueste Kriminalitäts-Ranking zeigt, welche Städte man am besten meiden sollte.

Die venezolanische Hauptstadt Caracas ist laut einem Ranking der Research-Firma Numbeo die gefährlichste Stadt der Welt. Dahinter folgen Pretoria in Südafrika, Port Moresby auf Papua-Neuguinea und Durban in Südafrika. Die Top-10 komplettieren Johannesburg (Südafrika), San Pedro Sula (Honduras), Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza und Recife (alle Brasilien).

© Numbeo ×

In Europa gilt Catania in Italien als gefährlichste Stadt. Dahinter folgen Marseille, Birmingham und Coeventry - am sichersten ist die Schweizer Hauptstadt Bern.

© Numbeo ×

Wien liegt als einzige österreichische Stadt auf Platz 288 von insgesamt 344 analysierten Städte.

© oe24 ×

Wie sicher fühlen sich die Einwohner?

Der Kriminalitäts-Index der Website Numbeo bezieht sich nicht auf die tatsächliche Anzahl der Straftaten, sondern auf das subjektive Befinden der Bewohner: Sie werden in regelmäßigen Abständen befragt, wie schwerwiegend sie die Kriminalität ihrer Stadt empfinden.