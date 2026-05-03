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Song Contest: Israels Noam Bettan begeistert nach erster Probe
© ESC Compact

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Song Contest: Israels Noam Bettan begeistert nach erster Probe

03.05.26, 16:27
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In einer kurzen Video-Botschaft meldet sich Israels Teilnehmer nach der ersten Probe bei seinen Fans. 

"Es war einfach toll. Die Bühne, die Tänzer, der Sound waren toll. Ich hatte eine unglaubliche Zeit", schwärmt Noam Bettan von seiner ersten Probe in der Wiener Stadthalle. 

Es ist sein erstes offizielles Statement, seit er am Freitag in Wien angekommen ist. In die Halle fuhr er Sonntag Vormittag unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und auch über seinen Aufenthaltsort weiß man so gut wie gar nichts.

Selfie mit Legende

In der Wiener Stadthalle selbst, geht es allerdings lockerer zu. Dort traf Bettan nämlich auf Pop-Legende Boy George, der heuer für San Marino antritt und unmittelbar nach Israel den ersten Probentermin hatte.

Für sein gemeinsames Selfie blieb allerdings noch genug Zeit. Der Schnappschuss beendet auch zahlreiche Spekulationen, ob Boy George persönlich dabei sein wird, oder nur - wie in der ESC-Ausscheidung von San Marino - per Video-Einspieler mitsingt.

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