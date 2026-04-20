Wienerliedfestival bringt Attwenger-Projekt ins Jugendstiltheater

Ab Dienstag hört man beim Wienerliedfestival des Wiener Volksliedwerks wieder, wie lebendig, frech und vielfältig das Wienerlied klingt.

Die Festivaleröffnung "OWA jetzt!" am 21. April wieder im frisch renovierten Jugendstiltheater am Otto-Wagner-Areal statt. Mit dabei sind "Die Goas", das Volksmusikprojekt der Attwenger, das Quartett Holzer-Stippich-Kovačić, die Studierenden von "Wean schbüün" der mdw sowie ein großes Publikumssingen mit Herbert Zotti und Coco Banholzer. Der Eintritt ist frei.

Vergnügen und Kultur für alle Menschen

"Das Wienerlied gehört zur Identität der Stadt Wien und das Festival wean hean beweist dieses Jahr mit neuer Kraft, dass diese Tradition lebendig und vielschichtig ist: Es verbindet Lebensfreude und Warmherzigkeit mit beeindruckender musikalischer Breite und Qualität – ein Festival, das die ganze Stadt umarmt", erläutert Veronica Kaup-Hasler, amtsführende SPÖ-Stadträtin für Kultur und Wissenschaft in Wien, den Charakter des Festivals.

"Bei wean hean wollen wir die Menschen mit der Musik der Stadt vergnügen und ihnen etwas über die Geschichte dieser Stadt erzählen", beschreibt Herbert Zotti, der langjährige Vorsitzende des Wiener Volksliedwerks und Mitinitiator des Festivals, dessen Ausrichtung.

Vielfalt der der Klänge

Im Rahmen der Festivaleröffnung wird Zotti den Vorsitz des Wiener Volksliedwerks an Helmut T. Stippich übergeben. Der Musiker, Arrangeur und Kenner der Wienerlied-Szene gestaltet das Festival 2026 mit.Im Rahmen des Festivals entstehen stets auch neue Formationen, wie etwa das neu gegründete Wean Hean-Orchester. "Mit Musikerinnen und Musikern aus unterschiedlichen Genres bringen wir die Vielfalt der Wiener Musik zum Klingen und spannen auch bei der 26. Auflage des Festivals einen breiten musikalischen Bogen vom Heurigen in den Konzertsaal", so Stippich.