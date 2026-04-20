24/7 online: Jugendrat nimmt Social Media ins Visier

Likes, Follower und ständige Erreichbarkeit prägen den Alltag vieler junger Menschen. Ein großes Jugendforum in Niederösterreich will sich der Thematik noch neuer Annehmen.

Beim niederösterreichischen Jugendrat, der 36 Jugendverbände bündelt, drehte sich zuletzt alles um den Umgang mit sozialen Medien. Dabei wurde festgelegt, dass das große Jugendforum 2026 ganz im Zeichen von sozialen Medien stehen soll. Diese nämlich sind derzeit das Thema Nummer eins, wenn es um die österreichische Jugendpolitik geht.

"Der NÖ Jugendrat ist eine wichtige Stimme der Jugendlichen in unserem Land. Er greift gemeinsam mit Expertinnen und Experten aktuelle Themen auf und betrachtet sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Gerade das Thema Social Media betrifft alle, die in der Jugendarbeit tätig sind. Folgerichtig wurde vom NÖ Jugendrat der Beschluss gefasst, das Jugendforum 2026 dem wichtigen Thema Social Media zu widmen", so Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Zwischen Likes und Leistungsdruck

Den Anstoß lieferte ein Vortrag von Martina Kainz von der niederösterreichischen Fachstelle für Prävention, der die Schattenseiten beleuchtete. Dauernder Vergleich, Schönheitsbilder und der Druck, ständig online zu sein, würden die Stimmung junger Menschen spürbar drücken. Gleichzeitig wurde gezeigt, wie man gegensteuern kann - etwa durch bewusstere Nutzung, frühzeitige Aufklärung und stärkere Unterstützung im Alltag.

Das Jugendforum bringt auch künftig etliche Experten und Betroffene an einen Tisch: von jungen Engagierten bis zu Gemeindevertretern. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen zu finden, die auch tatsächlich greifen.