Die Heizsaison läuft auf Hochtouren – und genau jetzt gibt es finanzielle Unterstützung: Tausende Haushalte in Niederösterreich mit geringerem Einkommen können sich ab sofort wieder einen Zuschuss von 150 Euro sichern.

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Für die aktuelle Heizperiode 2026/2027 steht der NÖ Heizkostenzuschuss in Höhe von 150 Euro bereit. Das Land Niederösterreich hat diesen am 10. November 2026 beschlossen.

Während einige Betroffene das Geld automatisch auf ihr Konto überwiesen bekommen, müssen andere selbst aktiv werden, um den Betrag nicht zu verfallen zu lassen. Darüber berichtet das Fachportal "finanz.at".

Wer hat Anspruch auf die 150 Euro?

Der Zuschuss richtet sich an Haushalte in Niederösterreich, deren Einkommen unter den festgelegten Richtsätzen liegt: darunter fallen oft Mindestpensionisten, Bezieher von Ausgleichszulagen, Arbeitslosengeld oder Kinderbetreuungsgeld.

Wer anspruchsberechtigt ist, muss den Antrag persönlich beim Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes einreichen, online ist ein Antrag nicht möglich. Die Frist läuft seit Mitte November 2026 und endet am 31. März 2027.

Diese Unterlagen müsst Ihr mitnehmen: E-Card, aktuelle Einkommensnachweise aller im Haushalt gemeldeten Personen – inklusive Unterhaltszahlungen –, bei Kindern ab 15 Jahren und eine aktuelle Schulbesuchsbestätigung.

Ausnahmen: Wer nichts tun muss

Bezieher von Leistungen nach dem NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – Sozialhilfe/Mindestsicherung – brauchen keinen Antrag zu stellen. Ihnen werden die 150 Euro automatisch überwiesen.

In den anderen Bundesländern sind diese Regelungen nicht gültig, da Heizkostenzuschüsse in Österreich Ländersache sind.

Es gelten je nach Wohnsitz andere Beträge und Fristen – in der Steiermark gibt es etwa 340 Euro, in Oberösterreich 200 Euro (ab Jänner).