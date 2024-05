Mitten im Pfingstverkehr: Klima-Kleber blockieren Autobahnen

Aktivisten der Letzten Generation legen die wichtigsten Transit-Routen lahm

Kurz nach 10:00 Uhr kam es laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen im Pfingstreiseverkehr zu Straßensperren wegen Demonstrationen. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg blockierten „Klimakleber“ Straßenzüge. Betroffen waren in Vorarlberg der Bereich Hohenems (L203 und die Autobahnabfahrten der A14), in Tirol der Fernpass (B179) und in Salzburg die Tauern Autobahn (A10) zwischen Anif und Hallein in Fahrtrichtung Süden.

Die Staus in Richtung Süden wurden in Folge noch einmal länger. Autofahrer müssen mit stundenlangen Verzögerungen rechnen.

