Die Debatte über mehr bezahlte Freizeit für Österreichs Beschäftigte flammt mit voller Wucht wieder auf. Eine offizielle Petition des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), die einen Rechtsanspruch auf eine sechste Urlaubswoche für sämtliche Arbeitnehmer fordert, steht kurz vor der Marke von 40.000 Unterschriften.

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In Österreich beläuft sich der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch derzeit auf fünf Wochen pro Arbeitsjahr – dies entspricht exakt 25 Werktagen bei einer regulären Fünf-Tage-Woche. Eine sechste Urlaubswoche ist im bestehenden Urlaubsgesetz zwar grundsätzlich verankert, jedoch an eine außergewöhnlich strenge Bedingung geknüpft: Anspruchsberechtigt ist nur, wer mindestens 25 anrechenbare Dienstjahre bei ein und demselben Arbeitgeber vorweisen kann.

Genau diese Bestimmung bezeichnet der ÖGB als völlig veraltet und realitätsfern:

Die moderne Arbeitswelt ist geprägt von regelmäßigen Job- und Branchenwechseln, befristeten Verträgen und flexiblen Karrierewegen.

Ein ununterbrochenes Verbleiben über ein Vierteljahrhundert im selben Betrieb ist für die überwiegende Mehrheit der Erwerbstätigen schlichtweg unrealistisch.

Für die breite Masse der Belegschaften bleibt die zusätzliche Erholungswoche dadurch bis zur Pensionierung ein unerreichbarer Traum.

Gewerkschaft verweist auf Gesundheit und Arbeitsdruck

Zur Begründung der Initiative führt die Arbeitnehmervertretung vor allem die drastisch gestiegene Arbeitsverdichtung in den heimischen Betrieben an. Durch digitale Erreichbarkeit und den anhaltenden Fachkräftemangel steige die Belastung der Angestellten und Arbeiter massiv. Längere und planbare Regenerationsphasen seien daher dringend erforderlich, um die Gesundheit der Mitarbeiter langfristig zu sichern und krankheitsbedingte Ausfälle zu minimieren.

Hitzige Diskussionen im Netz und Widerstand der Wirtschaft

Die Initiative löst auch in den sozialen Netzwerken sowie auf Diskussionsplattformen wie Reddit im Subreddit r/Austria emotionale Debatten aus. Befürworter unter den Beschäftigten argumentieren, dass eine sechste Woche nachweislich Burnouts vorbeuge und die Motivation sowie die Produktivität am Arbeitsplatz steigere.

Forderung der Arbeitnehmer: Mehr Erholungszeit als zeitgemäße Antwort auf Überarbeitung und Stress.

Mehr Erholungszeit als zeitgemäße Antwort auf Überarbeitung und Stress. Bedenken der Arbeitgeber: Wirtschaftsvertreter und skeptische Beobachter warnen eindringlich vor den wirtschaftlichen Begleiterscheinungen.

Wirtschaftsvertreter und skeptische Beobachter warnen eindringlich vor den wirtschaftlichen Begleiterscheinungen. Finanzielle Belastung: Angesichts einer schwächelnden Konjunktur und im europäischen Vergleich ohnehin hoher Lohnnebenkosten sei eine zusätzliche bezahlte Auszeit insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) kaum finanzierbar.

Während die Fronten zwischen den Sozialpartnern verhärtet bleiben, sorgt der anhaltende Zuspruch zur Petition für wachsenden politischen Handlungsdruck.