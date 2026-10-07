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Auer hofft auf Podest

DTM-Finale! Thomas Preining greift in Hockenheim nach dem Gesamtsieg

SR
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Thomas Preining lächelt im schwarzen Rennanzug mit Cap bei einem TV-Interview an der Rennstrecke.
© IMAGO/Alexander Trienitz
Spannung pur beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim! Porsche-Pilot Thomas Preining aus Linz nimmt 23 Punkte Vorsprung auf Maro Engel mit in die letzten beiden Entscheidungen der Saison.
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Es ist alles bereit für den großen Showdown im Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Hockenheimring. (Samstag, 13:30 Uhr & Sonntag, 16:30 Uhr/live ServusTV). Der 28-jährige Manthey-Porsche-Pilot Thomas Preining steht kurz vor seinem zweiten Gesamtsieg nach 2023. Nach sechs Podestplätzen in Serie reist der Linzer mit 23 Punkten Vorsprung auf seinen schärfsten Verfolger Maro Engel (Mercedes) sowie 24 Zählern auf Marco Wittmann (BMW) an den Traditionskurs. Obwohl der Oberösterreicher noch 34 Punkte zur mathematischen Absicherung benötigt, warnt er vor Übermut. Ein kleiner Fehler könne den mühsam herausgefahrenen Vorsprung sofort zunichtemachen.

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Preining Bekämpft Druck Mit Padel-Tennis

Dabei sah es zur Saisonmitte für den Titelverteidiger von 2023 keineswegs nach einer erfolgreichen Titeljagd aus. Nach dem Auftaktsieg in Spielberg folgte eine Schwächephase, in der Preining und sein Team weit von der Spitze entfernt lagen. Erst die Aufholjagd ab dem Saisonsieg in Oschersleben brachte die Wende. Seine mentale Stärke holte sich der Österreicher in den Tagen vor dem Rennwochenende bei Padel-Tennis-Matches mit Freunden. Zum Finale reist er nun bereits zum fünften Mal in Folge mit theoretischen Titelchancen an.

Auer Hofft Auf Podestplatz In Hockenheim

Maro Engel im weißen Rennanzug mit Sponsorenaufdrucken blickt fokussiert bei einem Interview an der Strecke.
Der Verfolger im Titelkampf: Mercedes-Pilot Maro Engel peilt am Hockenheimring seine Chance auf den DTM-Gesamtsieg an. Trotz 23 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Thomas Preining gibt sich der Deutsche vor dem Saisonfinale kämpferisch. (Foto: Gepa) © IMAGO/Alexander Trienitz

Während Engel und Wittmann auf Ausrutscher des Spitzenreiters hoffen müssen, hat ein zweiter Österreicher nur noch rechnerische Außenseiterchancen. Lucas Auer liegt im Mercedes 45 Punkte hinter seinem Landsmann auf dem vierten Gesamtrang. Bei maximal 56 noch zu vergebenden Punkten richtet der Tiroler seinen Fokus primär auf den dritten Endrang in der Meisterschaft. Auf den drittplatzierten Wittmann fehlen Auer aktuell 21 Zähler.

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