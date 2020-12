Ex-Weltmeister Gattuso leidet an schlimmer Augenkrankheit

Gennaro Gattuso war schon in seiner Zeit als Spieler ein Kämpfer auf dem Platz. Das hat sich nicht geändert. Trotz einem schlimmen Handicaps.

Eine schlimme Augenkrankheit macht den Ex-Weltmeister und der Fußball-Ikone Gennaro Gattuso zu schaffen. Als Trainer vom SSC Napoli steht er an der Seitenlinie oftmals mit Augenklappe.

Doch was steckt dahinter? Der ehemalige Milan-Star leidet seit rund zehn Jahren an einer Autoimmunkrankheit. Diese tritt in Schüben auf und wird von Mal zu Mal schlimmer. Eine Myasthenie am rechten Auge sorgt dafür, dass er gar doppelt sieht und schnell übermüdet, weil der Augenmuskel nicht richtig funktioniert. Tapfer trainiert er seine Neapolitaner weiter.

© Getty

Der Italiener spricht auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 gegen den FC Turin offen darüber: „Es sieht nicht nur schlimm aus, diese Krankheit macht dich auch wirklich müde. Wenn man den ganzen Tag doppelt sieht, dann kostet das dich ganz schön viel Kraft. Nur ein Verrückter wie ich würde weitermachen.“

Der Italiener gibt sich kämpferisch: „Ich weiß, dass einige da draußen schon vermuten, dass ich nur noch einen Monat zu leben habe. Aber ich kann euch versichern, dass alles in Ordnung ist. Wenn ich irgendwann sterbe, will ich mich da verabschieden, wo ich gelebt habe, auf einem Fußballplatz.“

Begonnen hat alles in den letzten Jahren seiner aktiven Karriere, als er noch beim AC Mailand spielte. Gattuso erinnert sich: „Während Milan-Lazio wurde mir bewusst, dass ich zwei Ibrahimovic' und sechsmal Nesta sehe. Ich habe 30 Minuten nur mit einem Auge gespielt. Bis ich dann in einem Duell mit Alessandro (Nesta, Anm. Red.) gelandet bin, als ob er ein Gegenspieler wäre. Da habe ich dann verstanden, dass ich nicht weiterspielen kann.“