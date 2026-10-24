Großarltal: Auf ins goldene Familienabenteuer!

Kleine Abenteurer, große Genießer: Im Hotel Kristall in Großarl trifft Spielparadies auf Saunaglück. So gemütlich klingt ein aufregender Herbsttag mit der Familie aus!

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Goldene Lärchen, buntes Laub und Bergblicke: Im Großarltal bekommt der Familienurlaub im Herbst eine besonders schöne Kulisse. Zwischen Großarl und Hüttschlag lässt sich die Natur beim Wandern und Radfahren entdecken. Das "Tal der Almen" zählt rund 40 bewirtschaftete Almen und Hütten. Einige bleiben bis Ende Oktober geöffnet – die Einkehr will deshalb passend zur Tour geplant sein.

Eingebettet in die Großarler Bergwelt liegt das Hotel Kristall – hier finden Familien ihr Urlaubsquartier. © Hotel Kristall

Kleine Schritte, große Entdeckungen

Mit Kindern wird schon der Weg zum Erlebnis: Baumstämme laden zum Balancieren ein, Bäche und Wasserfälle zum Staunen. Ein beliebtes Familienziel ist die Breitenebenalm mit großem Spielplatz und hausgemachten Süßspeisen. Über die Forststraße ist sie auch mit einem geländegängigen Kinderwagen erreichbar; Kondition braucht es dennoch. Weiter oben lockt die Himmelsroute zwischen Kieserl- und Panoramabahn: Auf rund 5,4 Kilometern warten Bergpanorama, Schaukeln und der Himmelreichsee. Die Tour ist als mittelschwer eingestuft. Die Bergbahnen fahren im Herbst an festgelegten Tagen, 2026 bis 31. Oktober. Mit zwei Rädern. Wer lieber in die Pedale tritt, folgt dem Talradweg entlang der Großarler Ache Richtung Hüttschlag und weiter zum Ötzlsee. Für sportlichere Ausflüge stehen rund 160 Kilometer markierte Mountainbike-Strecken zur Wahl. Mit dem Mountainbike oder E-Bike geht es zu den Almen, bei "Bike & Hike" anschließend zu Fuß weiter zum Gipfel. Geübte Biker finden auf dem rund zehn Kilometer langen Singletrail Kurven und Wurzelpassagen. Die Strecke verlangt fortgeschrittenes Fahrkönnen; Tourenwahl und Tempo richten sich nach dem Können der Familie.

Talmuseum Hüttschlag. © TVB Großarltal

Spielplatz trifft Almgeschichte.

Auch im Tal bleibt reichlich Platz für Abenteuer: Auf "Rucki Zucki’s Gaudi-Alm" wird geklettert, gerutscht und gespielt. Im Sport- und Freizeitzentrum ergänzen Minigolf, Tennis, Streetsoccer und Skatepark das Programm. Bei Regen führt der Ausflug ins Talmuseum Hüttschlag. Die Ausstellung "Auf der Alm – zwischen Himmel und Erde" macht Almleben mit Kuh-Bingo, Memory und interaktiver Käseproduktion anschaulich. Das Museum ist bis 31. Oktober täglich geöffnet.

Mit den Go-Karts geht es im Hotel Kristall auf Entdeckungstour. © Hotel Kristall

Hotel Kristall in Großarl: Ein Refugium für kleine und große Urlauber

Nach Kuh-Bingo, Almgeschichten und einem Tag voller Entdeckungen darf der Familienurlaub gemütlich werden. Zurück in Großarl wartet mit dem Vier-Sterne-Hotel Kristall (www.kristall.eu) ein Haus, das den Ausflugstag mit gutem Essen, Platz zum Spielen und wohltuender Wärme abrundet. Das familiengeführte Vier-Sterne-Hotel liegt im Ortsteil Unterberg, ruhig und dennoch zentral. Viel Holz, warme Farben und gemütliche Nischen prägen das Ambiente. Hier finden Familien einen Ausgangspunkt für Bergabenteuer und einen Rückzugsort für die Stunden danach. 54 Zimmer und Studios stehen zur Wahl, vom Doppelzimmer bis zum Familienstudio mit eigenem Kinderzimmer. Besonders praktisch für Eltern und Nachwuchs: Das Familienstudio "Kristall" bietet auf rund 40 Quadratmetern zwei getrennte Schlafräume, einen gemütlichen Wohnbereich und einen Balkon. Badezimmer und WC sind getrennt. So lässt sich auch dann noch zusammensitzen, wenn die Kleinsten bereits schlafen. Das Hotelstudio "Rubin" verfügt dagegen über einen optisch getrennten Wohnbereich. Je nach Familiengröße und gewünschtem Freiraum lässt sich die passende Wohnlösung wählen.

Gemütlicher Rückzugsort nach einem erlebnisreichen Tag. © Hotel Kristall

Genuss, der allen schmeckt

Am Morgen beginnt der Urlaubstag am Frühstücksbuffet mit warmen Gerichten und einer Bioecke. Von 7.30 bis 10 Uhr bleibt Zeit, sich für den nächsten Ausflug zu stärken. Abends verbindet die Küche österreichische Klassiker mit internationalen Spezialitäten. Die Halbpension umfasst mehrgängige Menüs, beim Hauptgericht stehen drei Varianten zur Auswahl. Dazu kommen täglich Salatbuffet, Käse, frisches Obst und Eis. Vorspeisen-, Suppen- und Dessertbuffets setzen im Wochenverlauf zusätzliche Akzente. Auch kleine Gäste haben ihre eigene Auswahl: Für sie gibt es am Abend Kindergerichte oder ein Kinderbuffet. Vegetarische, glutenfreie und laktosefreie Küche ist auf Wunsch möglich. Die traditionelle Stube mit Kachelofen und Holztischen gibt dem Essen einen gemütlichen Rahmen. Hausgemachter Apfelstrudel gehört ebenfalls zum kulinarischen Angebot. Für einen entspannten Ausklang steht außerdem eine kleine Hotelbar bereit.

450 Quadratmeter voller Abenteuer

Wenn nach der Wanderung noch Energie übrig ist, führt der nächste Weg ins Indoor-Spielparadies. Auf 450 Quadratmetern warten Kinderburg, Kleinkinderspielbereich, Kletterwand und interaktive Bewegungsspiele. Tischtennis, Airhockey und Tischfußball sprechen auch größere Kinder an; die Kleinsten beschäftigen sich mit Puppen, Malbüchern und großen Bausteinen. Gerade an einem regnerischen Herbsttag bringt das Abwechslung, ohne dass die Familie dafür das Haus verlassen muss. Draußen geht es bei passendem Wetter mit Schaukeln, Rutschen, Klettern und Trampolinspringen weiter. Go-Karts sorgen für kleine Rennen, im benachbarten Streichelzoo warten Hasen und weitere Tiere.

Wärme mit Bergblick

Nach den aktiven Stunden lockt der Wellnessbereich zur Auszeit. Zur Wahl stehen eine 90 Grad warme Sauna, die Bio-Sauna mit 60 Grad und ein Dampfbad. Besonders schön ist die Panorama-Außensauna: Bei 80 Grad bleibt die Bergwelt im Blick. Dazu kommen eine Physiotherm-Infrarotkabine, Erlebnisduschen und Ruhezonen mit Wasserbetten. Eine Freiluftterrasse ergänzt das Angebot, an der Tee- und Saftbar gibt es auch Obst und Nüsse. Bademäntel stehen kostenlos bereit. Für zusätzliche Wohlfühlmomente sorgen Ganzkörper-, Rücken- und Fußreflexzonenmassagen sowie Aromaöl-, Gesichts- und Kopfmassagen. Beauty-Fans werden für Gesichtsbehandlungen im Partnerhotel Tauernhof fündig. Regulär ist der Bereich täglich von 15 bis 19 Uhr geöffnet, weitere Zeiten sind auf Wunsch möglich.

Weniger Gepäck, mehr Familienzeit

Viele praktische Helfer stellt das Kristall kostenlos zur Verfügung: etwa Gitterbett, Babyphone, Hochstuhl, Flaschenwärmer und Wickelauflage. Auch Kinderwagen, Buggy und Rückentrage können ausgeliehen werden. Babybadewanne, Nachtlicht und Bettgitter ergänzen die Ausstattung für die Kleinsten. Für Ausflüge gibt es Fahrräder mit Kindersitzen sowie Wanderstöcke, Rucksäcke und eine Wanderkarte. Das erleichtert die Urlaubsplanung – und lässt mehr Raum für gemeinsame Tage zwischen Almwegen, Spielabenteuern und gemütlichen Stunden.