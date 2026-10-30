Alte Bauernregel: Das bedeutet Regen zu Halloween

Am 31. Oktober steht nicht nur Halloween vor der Tür, sondern auch der Gedenktag des heiligen Wolfgang.

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Rund um diesen Tag ranken sich alte Bauernregeln, die dem Wetter eine besondere Bedeutung für das kommende Jahr zuschreiben. Vor allem Regen gilt dabei als gutes Zeichen.

"Regen am Sankt-Wolfgangs-Tag, gut für das nächste Jahr sein mag", lautet eine überlieferte Wetterregel. Auch zwei weitere Sprüche schlagen in dieselbe Kerbe: "Sankt Wolfgang Regen verspricht ein Jahr voll Segen" und "Am Wolfgang Regen ist viel gelegen."

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Gut fürs neue Jahr

Die Bauernregeln gehen davon aus, dass Niederschlag Ende Oktober eine günstige Entwicklung für das folgende Jahr ankündigt. Regen wurde traditionell als Zeichen für ausreichend Feuchtigkeit und gute Wachstumsbedingungen gedeutet. Gerade für die Landwirtschaft war das von großer Bedeutung, denn ein ausreichend feuchter Boden ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Ernte.

Ob sich aus dem Wetter am Wolfgangstag tatsächlich Rückschlüsse auf das kommende Jahr ziehen lassen, ist wissenschaftlich allerdings nicht belegt. Die alten Sprüche sind vielmehr Ausdruck jahrhundertelanger Wetterbeobachtungen und bäuerlicher Erfahrung. Sie zeigen, wie genau die Menschen früher den Himmel beobachteten und versuchten, daraus Hinweise auf die Zukunft abzuleiten.

Fakt ist: Zu Halloween soll es heuer in weiten Teilen Österreichs tatsächlich regnen.