oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wichtiger Lostag

Alte Bauernregel: Das bedeutet Regen zu Halloween

O
von
Leuchtender Halloween-Kürbis hinter verregneter Glasscheibe auf Stroh.
© Getty Images/iStockphoto
Am 31. Oktober steht nicht nur Halloween vor der Tür, sondern auch der Gedenktag des heiligen Wolfgang.
OE24 auf Google bevorzugen

Rund um diesen Tag ranken sich alte Bauernregeln, die dem Wetter eine besondere Bedeutung für das kommende Jahr zuschreiben. Vor allem Regen gilt dabei als gutes Zeichen.

Auch interessant

Schnee-Hammer: ORF-Experte Sigi Fink lässt aufhorchen

Nächstes Skigebiet stellt Winterbetrieb ein

Kälte-Schub: Schafft es der Schnee bis nach Wien?

"Regen am Sankt-Wolfgangs-Tag, gut für das nächste Jahr sein mag", lautet eine überlieferte Wetterregel. Auch zwei weitere Sprüche schlagen in dieselbe Kerbe: "Sankt Wolfgang Regen verspricht ein Jahr voll Segen" und "Am Wolfgang Regen ist viel gelegen."

Frau mit Zöpfen und Skelett-Make-up hält schwarzen Regenschirm auf einem trüben Feld.
© Getty Images

Gut fürs neue Jahr

Die Bauernregeln gehen davon aus, dass Niederschlag Ende Oktober eine günstige Entwicklung für das folgende Jahr ankündigt. Regen wurde traditionell als Zeichen für ausreichend Feuchtigkeit und gute Wachstumsbedingungen gedeutet. Gerade für die Landwirtschaft war das von großer Bedeutung, denn ein ausreichend feuchter Boden ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Ernte.

Ob sich aus dem Wetter am Wolfgangstag tatsächlich Rückschlüsse auf das kommende Jahr ziehen lassen, ist wissenschaftlich allerdings nicht belegt. Die alten Sprüche sind vielmehr Ausdruck jahrhundertelanger Wetterbeobachtungen und bäuerlicher Erfahrung. Sie zeigen, wie genau die Menschen früher den Himmel beobachteten und versuchten, daraus Hinweise auf die Zukunft abzuleiten.

Fakt ist: Zu Halloween soll es heuer in weiten Teilen Österreichs tatsächlich regnen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schnee-Hammer: ORF-Experte Sigi Fink lässt aufhorchen

Kälte-Schub: Schafft es der Schnee bis nach Wien?

Alte Bauernregel: Das bedeutet Regen zu Halloween

PHP-Schock: Noch knapp 30.000 Websites in Österreich noch betroffen

Weihnachten darf nicht Ostern werden

Schwarz heiß auf Mega-WM

Kunstwerk aus 30 Tonnen Schnee

Bluthochdruck bei Dicken aufgedeckt

Horror-Unfall: Paar kann Uber nicht verklagen wegen Uber-Eats-Bestellung

Frankreich verweigert Rechtsextremist Sellner die Einreise