oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Präpariert

Metall-Nadeln in Halloween-Süßigkeiten gefunden

Phillip Platzer
von
Halloween-Süßigkeiten vor einem Kürbis-Eimer und einer Geisterfigur auf Holztisch.
© NurPhoto via Getty Images
In ihren gesammelten Halloween-Süßigkeiten haben Kinder in Deutschland Metallnadeln gefunden.
OE24 auf Google bevorzugen

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Süßigkeiten mit Absicht präpariert wurden, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Weil die Kinder am Samstagabend im Stadtteil Wintzingerode in Leinefelde-Worbis an zahlreichen Haustüren klingelten, ließ sich bisher nicht nachvollziehen, woher die betroffenen Süßigkeiten genau stammten. Die Stadt Leinefelde-Worbis liegt in Thüringen.

Auch interessant

Trump verspottet Migranten zu Halloween

Filzmoos: Wo Winter noch richtig Winter ist

Finger weg: Diese Lebensmittel solltest du im November nicht mehr essen

Eltern in der Region sollten die Halloween-Ausbeute ihrer Kinder deshalb genau prüfen, bevor die Süßwaren gegessen werden, hieß es. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung wurden Ermittlungen und ein Strafverfahren eingeleitet.

In Rheinland-Pfalz berichtete die Polizei in der Nacht von einem ähnlichen Fund: In Appenheim im Landkreis Mainz-Bingen entdeckte ein Bub zwei winzige Magnete, die an einem Kaubonbon angebracht waren. Auch hier wird ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Eigene Partei attackiert Trump wegen Eingriff in die Wahlen

Trump verspottet Migranten zu Halloween

Iran-Krieg: Rätsel um Trump-Aussage

"Nur der erste Schritt": GenZ kündigt nächsten Protest an

In der Schule gemobbt: 15-Jähriger erschossen

Israels Präsident kündigt Gespräche zur Regierungsbildung an

Erstmals in 4k: Forscher filmen seltenen Glaskopffisch

Nach Lärm-Beschwerde: Musk will 418 Häuser von Anrainer kaufen

Metall-Nadeln in Halloween-Süßigkeiten gefunden

Mehr als 500 Festnahmen am Rande von Protesten