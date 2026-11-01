Batman fackelt Frankfurt ab

In der Innenstadt von Frankfurt ist es am Abend zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei gekommen. Sogar ein verkleideter Batman mischte bei den Randalen mit.

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Nach wiederholten Attacken gegen Einsatzkräfte löste die Polizei eine Demonstration auf. Dennoch blieben nach Darstellung der Polizei weiterhin gewalttätige Gruppen in der Frankfurter Innenstadt unterwegs.

Schwere Schäden in Frankfurter Innenstadt

Im Zuge der Randale schlugen Gewalttäter die Schaufensterscheiben von verschiedenen Geschäften ein. Unter den beschädigten Läden befindet sich auch ein Waffengeschäft.

Attacken auf die Einsatzkräfte

Sogar eine als Batman verkleidete Person randalierte bei den Ausschreitungen in Deutschland. Die Polizei versuchte vor Ort, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen.