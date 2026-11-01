Reh ausgewichen: BMW  crashte in Wald

Ein noch tieferer Absturz wurde von einem Baum gestoppt - der junge Lenker war nach eigenen Angaben einem Reh ausgewichen.

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Tirol. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer ist am Samstag in Wiesing (Bez. Schwaz) mit seinem Fahrzeug 20 Meter über einen steilen Abhang abgestürzt, nachdem er mitten in der Nacht einem Wildtier ausgewichen sein will. Der "Ausritt" endete an einem Baum, der 19-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Feuerwehrleute stehen nachts vor einem im Wald verunfallten Auto. © ZOOM.TIROL

Der 19-Jährige, ein Portugiese, war gegen 22.50 Uhr auf der Achenseestraße (B181) unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn gesprungen sein soll. Der junge Mann wich mit einem überhasteten Lenkmanöver aus und verlor dabei die Kontrolle über den 3er-BMW älteren Baujahres. Zunächst geriet er auf eine Böschung, querte anschließend die B181 und landete in einem Feld, ehe der Wagen über den steilen Abhang stürzte.