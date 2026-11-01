Wild gewordener Security verletzt zu Halloween 40 Club-Gäste

Schwer wiegender Vorfall in einem Tanz- und Nacht-Club in der Waldsteingartenstraße beim Prater. Ein Türsteher soll zu Halloween völlig die Nerven verloren und einen Pfefferspray gezückt haben!

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Wien. "Trapped in Hell" hieß schon im Vorfeld restlos ausverkaufte Veranstaltung mit Hip-Hop, R&B, Rap und Latin zu Halloween. Trotzdem wollten noch Dutzende in den Club und drängten mit einiger Vehemenz Richtung Einlass.

Die Polizei bezeichnet die Situation wie folgt: "In der Nacht auf Sonntag kam es vor einem Lokal zu einem enormen Personenandrang. Als die alarmierten Beamten eintrafen, konnten diese eine große Menschenmenge im Eingangsbereich wahrnehmen. Die Kontaktaufnahme mit dem Sicherheitspersonal, welches sich ebenso beim Eingangsbereich befand, gestaltete sich vorerst schwierig."

Einsatz im Prater. © APA

Drei junge Besucher mussten ins Spital

Als sich die Einsatzkräfte in dem Lokal, das sich an der Adresse bei der ehemaligen Pratersauna befindet, einen Überblick verschafften, um eventuelle Maßnahmen setzen zu können, um die durchwegs kostümierte Menge zu bändigen, kam es plötzlich durch einen der Sicherheitsmitarbeiter des Lokals zur Verwendung eines Pfeffersprays in Richtung der Menschenmenge.

Türsteher (23) wurde angezeigt

Dadurch mussten 40 kontaminierte Personen durch die Berufsrettung Wien versorgt werden. Zwei 18-Jährige und eine 19-Jährige wurden in weiterer Folge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Beamter wurde durch den Pfefferspray verletzt, er wurde ebenso vor Ort durch die Rettung versorgt, konnte seinen Dienst jedoch weiter fortsetzen.

Der 23-jährige Sicherheitsmitarbeiter, ein Österreicher, wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung bzw. der Gemeingefährdung angezeigt.