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Frankreich-Schock

Mega-Rückruf: Sieben Millionen Kondome können reißen

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Kondome Asthma
© Getty Images
Großer Schock: Frankreich hat einen europaweiten Rückruf für rund sieben Millionen Kondome gestartet.
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Weil ein Hersteller in Malaysia gepfuscht hat, droht jetzt akute Gefahr. Die Gummis können reißen oder sogar Löcher haben.

Vor allem ultradünne Modelle betroffen

Der Mega-Rückruf betrifft laut Medienberichten trifft vor allem beliebte ultradünne Modelle. Insgesamt stehen 15 Sorten auf der roten Liste. Darunter Marken wie: My Lubie, Einhorn, Adloran, R&S Consumer Goods, Amor, Primeros und You + Me.

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Bei der Produktion wurde beim Latex gepfuscht – die Dicke schwankt extrem. Wer diese Gummis nutzt, ist also nicht sicher vor ungewollten Schwangerschaften.

Viele Kondome online verkauft

Nach ersten Rückrufen im Sommer, die frankreichweit rund 300.000 Kondome betrafen, hätten Ermittlungen zu dem Hersteller geführt.

In Frankreich läuft der Rückruf bereits auf Hochtouren, der Import der Marken ist für ein Jahr verboten. Die französischen Behörden empfehlen allen, die diese Marken verwendet haben, sich auf Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaft testen zu lassen.

Für Deutschland und Österreich gibt es aktuell keine offizielle Warnung der Behörden. Aber Vorsicht ist trotzdem geboten: Bei dem französischen Rückruf im Sommer ging es auch um online vertriebene Kondome.

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