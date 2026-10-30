Schock auf See
Flammen-Hölle auf Handelsschiff nach Angriff
Das Schiff fuhr gerade nur drei Kilometer vor der Küste der omanischen Halbinsel Musandam, als die Angreifer zuschlugen. Direkt gegenüber liegt die Küste des Iran.
Wer steckt hinter der Attacke?
Aufatmen für die Familien: Die Marine konnte alle 25 Besatzungsmitglieder aus der Flammen-Hölle retten. Sie wurden in Sicherheit gebracht und werden medizinisch versorgt.
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Doch es bleibt das Rätsel um die Täter: Wer steckt hinter dem feigen Überfall? Die omanische Marine hält sich noch bedeckt. Weder zur Identität der Angreifer noch zur Waffe – Drohnen- oder Raketenbeschuss – gibt es bisher Details.
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