Kult-Maler Bob Ross: Original-Gemälde kommt unter den Hammer

Ein echtes TV-Original des legendären Fernsehmalers Bob Ross wird im Dezember in München versteigert. Das 1986 in Rekordzeit vor laufender Kamera gemalte Kunstwerk soll einen Erlös von bis zu 60.000 Euro erzielen.

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Rubens hatte seine Frauen, Monet seine berühmten Seerosen – und Bob Ross begeisterte Millionen Zuseher weltweit mit seinen sanften Bergen, stillen Seen und sprichwörtlichen "glücklichen Bäumen". Nun kommt ein echtes Original des berühmten Kult-Künstlers aus Florida auf den europäischen Kunstmarkt: Am 5. Dezember 2026 wird das Landschaftsbild "Mountain Splendor" im traditionsreichen Münchner Auktionshaus Ketterer Kunst versteigert.

Das Gemälde entstand vor 40 Jahren unter ganz besonderen Bedingungen. Bob Ross schuf die friedliche Naturidylle 1986 in Folge 8 der siebten Staffel seiner weltbekannten Kultsendung "The Joy of Painting" (die insgesamt 403 Episoden umfasst und im deutschsprachigen Raum unter anderem auf ARD alpha ausgestrahlt wurde). Die Zuseher konnten damals live am Fernsehbildschirm mitverfolgen, wie Ross den Pinsel schwang: Er begann mit warmen, orangefarbenen Tönen, baute nach und nach Berge, Gewässer sowie Baumstämme auf und tupfte schließlich mit dem Fächerpinsel grünes Laub auf die Leinwand. Nach exakt 27 Minuten war das Kunstwerk vollendet.

Schätzpreis liegt bei bis zu 60.000 Euro

Mit Maßen von 45,6 mal 60,7 Zentimetern ist das Bild kaum größer als ein damaliger Röhrenfernseher. Es zeigt eine für Ross charakteristische, harmonische Bergkulisse vor einem See, umrahmt von herbstlicher Vegetation.

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Das Auktionshaus Ketterer Kunst setzt den Schätzpreis für das Unikat offiziell bei 40.000 bis 60.000 Euro an. Experten halten es jedoch für durchaus realistisch, dass diese Taxe im Auktionssaal deutlich übertroffen wird:

Historischer Rekord: Das 1990 geschaffene TV-Werk "Change of Seasons" erlöste bei einer früheren Auktion spektakuläre 787.900 US-Dollar.

Das 1990 geschaffene TV-Werk "Change of Seasons" erlöste bei einer früheren Auktion spektakuläre 787.900 US-Dollar. Markttrend: Zuletzt kletterten die Gebote für Originale des Kult-Malers bei Versteigerungen regelmäßig weit über die veranschlagten Richtpreise.

Zuletzt kletterten die Gebote für Originale des Kult-Malers bei Versteigerungen regelmäßig weit über die veranschlagten Richtpreise. Hohe Nachfrage: Eine Sprecherin des Auktionshauses bestätigte auf Anfrage bereits im Vorfeld ein spürbar großes Interesse potenzieller Bieter, wenngleich schriftliche Vorgebote meist sehr kurzfristig eintreffen.

Erlös rettet US-Bildungsfernsehen

Eingeliefert wurde das Werk von American Public Television (APT). Der Nettoerlös aus dem Verkauf soll direkt dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in den Vereinigten Staaten zugutekommen, das nach drastischen Kürzungen von bereits bewilligten staatlichen Fördergeldern unter erheblichem Spardruck steht.

Obwohl Bob Ross im Jahr 1995 an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb, ist sein weltweiter Ruhm ungebrochen. Zu Lebzeiten soll der Künstler mehr als 30.000 Bilder gemalt haben. Heute begeistert er vor allem das junge Internet-Publikum: Auf YouTube zählt der offizielle Kanal zu "The Joy of Painting" mittlerweile rund 6,6 Millionen Abonnenten.

Deutschland-Premiere mit Livestream

Nach Angaben des Auktionshauses handelt es sich um eine echte Premiere: Mit "Mountain Splendor" wird zum allerersten Mal überhaupt ein Originalgemälde von Bob Ross in Deutschland versteigert.

Das Bild wird am 5. Dezember im Rahmen des "Day Sale" aufgerufen, voraussichtlich gegen 16.20 Uhr (die minutengenaue Auktionszeit wird am 6. November final bekannt gegeben). Kunstinteressierte können vor Ort, per Telefon oder online mitbieten. Dafür ist eine rechtzeitige Vorab-Registrierung über die Website des Auktionshauses erforderlich. Die gesamte Versteigerung wird zudem in einem öffentlichen Livestream im Internet übertragen.