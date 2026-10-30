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Sitzung eskaliert: Massenschlägerei unter Politiker

Anton Petricevic
von
Abgeordnete geraten im armenischen Parlament in eine heftige Schlägerei.
© X/ NEXTA
In Armenien endete am Donnerstagmorgen eine Parlamentssitzung in einer Massenschlägerei. Die gesamte Auseinandersetzung wurde sogar auf YouTube live übertragen.
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Am Donnerstagmorgen endete eine Sitzung des armenischen Parlaments mit einer Massenschlägerei. Der Auslöser war ein Streit zwischen zwei Abgeordneten.

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Sicherheitspersonal musste eingreifen

Die Lage eskalierte. Unter den Politikern entstand ein Handgemenge mit dutzenden Abgeordneten. Die Stimmung heizte sich weiter auf, bis eine Massenschlägerei ausbrach.

Währenddessen wurde die gesamte Sitzung live auf YouTube übertragen. Der Vorsitzende versuchte, die Lage zu beruhigen, ohne Erfolg. Die Sitzung musste unterbrochen werden. Wie Medien berichten, griff das Sicherheitspersonal ein und trennte die wildgewordenen Parlamentarier. Die Sitzung konnte eine Stunde später fortgesetzt werden.

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