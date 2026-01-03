Kriegsbeben in Venezuela: Trump hat Angriff befohlen

Ein Medienbericht sorgt für internationale Unruhe: Laut einer US-Reporterin soll Präsident Donald Trump Angriffe auf Ziele in Venezuela angeordnet haben.

Videos und Augenzeugenberichte aus Venezuela zeigen das Ausmaß der Angriffe. In Online-Netzwerken kursieren Aufnahmen von Bränden und Explosionen.

In Online-Netzwerken wurden Bilder von großen Bränden mit hohen Rauchsäulen veröffentlicht. Die Explosionen ereigneten sich offenbar im Süden und Osten der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Die venezolanischen Nachrichtenportale Efecto Cocuyo und Tal Cual Digital berichteten laut CNN, dass auch im Bundesstaat La Guaira nördlich von Caracas sowie an der Küste des Landes Explosionen zu hören gewesen seien. Gleiches gelte für Higuerote, eine Küstenstadt im Bundesstaat Miranda.

Trump hat Angriff befohlen

Laut einer amerikanischen Reporterin hat US-Präsident Donald Trump Angriffe in Venezuela angeordnet. Ziel sollten demnach unter anderem Militäreinrichtungen sein.

Bericht beruft sich auf US-Vertreter

Die Reporterin des Senders CBS berichtete am Samstag auf X unter Berufung auf US-Vertreter über die angeordneten Angriffe.

Weitere Details zu Umfang oder Zeitpunkt wurden nicht genannt.

Mobilisierung der Bevölkerung

Nach Angaben der venezolanischen Regierung ordnete Maduro zudem die Mobilisierung der Bevölkerung an. Weitere Informationen zu den Maßnahmen oder zur Lage im Land wurden nicht veröffentlicht.

Ziel sind Militäreinrichtungen

Nach zahlreichen Explosionen in der Hauptstadt Caracas hat Venezuela den USA einen "schweren militärischen Angriff" vorgeworfen.

Gegen Drogenhandel

Seit September greifen US-Streitkräfte nach Angaben der Berichte immer wieder Boote von Drogenschmugglern im Ostpazifik und in der Karibik an. Dabei seien mit den neuen Angriffen bislang mehr als 100 Menschen getötet worden. Kritiker bezeichnen diese Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und als völkerrechtswidrig.

Gegenseitige Anschuldigungen

Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten aktiv zu fördern und damit die Sicherheit der USA und ihrer Bürger zu gefährden. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro vermutet hingegen US-Pläne zu seinem Sturz sowie ein Bestreben, sich der großen venezolanischen Erdölvorkommen zu bemächtigen.

Trump sprach von Explosion

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Donald Trump von einem Schlag auf venezolanisches Hafengebiet berichtet. In seiner Residenz Mar-a-Lago sagte er: „Es gab eine große Explosion im Hafengebiet.“ In einem Lager seien demnach Boote mit Drogen beladen worden, ein angeblicher Umschlagplatz von Kartellen.