Trio schlug Bekannte (38) mit Hammer nieder und zertrümmerte Wohnung

Die beiden Frauen sollen zuvor eine Auseinandersetzung gehabt haben.

Das Trio brach am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr bei der 38-jährigen Bewohnerin in Donaustadt ein. Dort gingen sie mit einem Hammer auf die Frau los. Zudem zertrümmerten sie die Wohnungseinrichtung.

Das schwer verletzte Opfer musste ins Spital gebracht werden. Da sie die Tatverdächtigen identifizieren konnte, kam es in weiterer Folge zu einem WEGA-Einsatz in einem Einfamilienhaus im gleichen Bezirk.

Streit mit der Tatverdächtigen

Dort konnte das Trio vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 22 und 38 Jahren (Österreicher, Serbe) und eine 38-Jährige, die das Opfer bereits seit vielen Jahren schon kennen soll. Bei der Festnahme versuchte sie sich zu widersetzen.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Laut dem Opfer soll es vor dem Vorfall zu einem Streit mit der späteren Tatverdächtigen gekommen sein. Die 38-Jährige hatte vor der Tat der Angreiferin vorgeworfen, ihr Geld geklaut zu haben. Danach kam sie mit zwei Männern zurück und attackierte das Opfer. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall sind im Gange. Die Tatverdächtigen befinden sich in Polizeigewahrsam.