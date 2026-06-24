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Straßenbau

Neuer Kreisverkehr für Götzendorf

Luftaufnahme eines Kreisverkehrs mit LKW und Auto, umgeben von versiegelter Fläche und Wiese.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Grünes Licht für mehr Verkehrssicherheit rund um den Flughafen Wien!
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Die NÖ Landesregierung hat die Auftragsvergabe für einen neuen Kreisverkehr in Götzendorf beschlossen. 750.000 Euro fließen in den Bau – als Teil des Großprojekts B 260 Umfahrung Airport Region.

MITTE JULI GEHT'S LOS! Der dreiarmige Kreisverkehr in Betonbauweise verbindet künftig die B 15, die neue Trasse der B 60 und die geplante B 260-Umfahrung. Baustart ist Mitte Juli 2026, nach rund neun Wochen Bauzeit soll alles bis spätestens Ende September fertig sein.

ACHTUNG, BAUSTELLE! Während der Arbeiten ist eine halbseitige Sperre nötig – der Verkehr wird per Ampel über die B 15 geführt.

Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ): „Wir sorgen für einen sicheren und staufreien Verkehrsfluss rund um den Bahnhof und entlasten die Anrainer in den Flughafen-Gemeinden!" Und weiter: "Eine moderne, durchdachte und perfekt abgestimmte Verkehrsinfrastruktur ist Lebens- und Erwerbsgrundlage für unsere Pendler, Familien und Leistungsträger sowie das Fundament für ein lebenswertes Niederösterreich. Nichts Geringeres haben sich unsere Landsleute verdient", schließt Landbauer.

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