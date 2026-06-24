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Preisträger

"kreativ in die Zukunft": DAS sind unsere Innovatoren

Vier Personen posieren bei einer Preisverleihung mit Scheck, Trophäe und Urkunde.
© Josef Bollwein
Niederösterreichs Gewerbe und Handwerk hat seine kreativsten Unternehmen ausgezeichnet!
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Im Cinema Paradiso in St. Pölten wurden beim „kreativ in die Zukunft"-Preis 2026 – heuer zum 32. Mal vergeben – die Sieger in drei Kategorien sowie ein Lehrlingspreis gekürt. 87 Projekte wurden eingereicht, die Gewinner dürfen sich über je 3.000 Euro freuen.

Und das sind die Preisträger

METALL & MESSING. In der Kategorie Handwerk und Gestaltung siegte die Fa. Matthias Reichart aus Ollern mit der aufwendigen Neugestaltung des Altarraums der Pfarrkirche Sollenau – traditionelle Handwerkskunst trifft modernste Fertigungstechnik.

KERAMIK FÜRS FEINSTE. Den Design-Preis holte Bettina Leeb aus Vitis: Ihre 224-teilige Steinzeug-Geschirrserie für ein Waldviertler Fine-Dining-Restaurant überzeugte die Jury.

SPIELEN MIT SINN. Bei Produktentwicklung gewann das Atelier Baldrian & Hackel aus Moorbad Harbach – die Manufaktur produziert nachhaltige, plastikfreie Spielwaren und beliefert bereits über 200 Händler in der EU.

JUNGES HOLZHANDWERK. Den Lehrlingspreis sicherte sich Rubner Holzbau aus Ober-Grafendorf: Fünf Lehrlinge zimmerten ein vier Meter hohes Lärchenholz-Gipfelkreuz für den Hohenstein im Pielachtal.

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