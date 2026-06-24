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"Digger"

Bauch, Halbglatze: So hat man Tom Cruise noch nie gesehen

Tom Cruise
© Getty
Vom durchtrainierten Action-Helden zum alternden Ölbaron: Hollywood-Superstar Tom Cruise (63) schockiert seine Fans mit einer extremen optischen Verwandlung.
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Neuer Film

Tom Cruise zeigt sich in seinem kommenden Film von einer völlig anderen Seite. Der Schauspieler postete in den sozialen Medien erste Szenen aus dem mit Spannung erwarteten Streifen "Digger", in dem er die Hauptrolle des mächtigen Ölbarons Digger Rockwell übernimmt. Gut 30 Sekunden Videomaterial daraus erschienen überraschend am Ende eines längeren Clips, der eigentlich Highlights aus der langen Karriere des Hollywood-Stars zeigte.

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Dank an die Teams der letzten 46 Jahre

Die Veröffentlichung des Videomaterials nutzte der 63-Jährige für einen emotionalen Rückblick. In den vergangenen 46 Jahren sei es ihm ein Privileg gewesen, mit unzähligen Talenten und Teams zu arbeiten, um verschiedene Figuren, Geschichten und Filme zu erschaffen, schrieb Cruise zu dem Posting.

Tom Cruise als Digger
Tom Cruise als Digger © Screenshot/YouTube

Weitere Infos

  • Der Trailer: Die offizielle lange Vorschau für "Digger" wird am 13. Juli veröffentlicht.
  • Der Kinostart: Das fertige Regiewerk soll im Oktober 2026 weltweit in den Kinos anlaufen.
  • Der Regisseur: Hinter der Kamera zieht der mexikanische Star-Regisseur und vierfache Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu die Fäden. Für ihn ist es der erste englischsprachige Film seit Jahren.

"Komödie von katastrophalen Dimensionen"

Das produzierende Studio Warner Bros. hatte den Film im Vorfeld als eine "Komödie von katastrophalen Dimensionen" beschrieben. In einem bereits Ende 2025 veröffentlichten Teaser-Video sah man Cruise in Westernstiefeln, wie er mit einer Schaufel hantiert und vor einem Meereshintergrund auf einem Geländer balanciert. Die Story dreht sich Berichten zufolge um einen schwerreichen Geschäftsmann (Cruise), der eine von ihm selbst ausgelöste Katastrophe, die die gesamte Menschheit bedroht, im letzten Moment zu stoppen versucht.

Star-Ensemble

Für das Projekt konnte Regisseur Iñárritu ein echtes Star-Ensemble vor der Kamera versammeln. Neben Tom Cruise gehören unter anderem die deutsche Schauspiel-Ikone Sandra Hüller sowie Jesse Plemons und Riz Ahmed zur hochkarätigen Besetzung des potenziellen Blockbusters.

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