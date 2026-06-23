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Wachau feiert die orange Königsfrucht

Zwei Personen mit gelben Schürzen bieten Aprikosenkuchen auf einem Straßenfest an.
© Donau Niederösterreich / Barbara
Die Wachauer Marillenernte steht vor der Tür – und die Region feiert das mit vollen Händen.
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Ernte. Laut Franz Schöberl, Obmann des Vereins Wachauer Marille, starten die ersten Früchte rund um den 12. Juli, die Haupternte folgt ab 15. Juli. Heuer darf man sich über eine durchschnittliche Ernte im 10-Jahres-Schnitt freuen. Zuerst reifen die Marillen rund um Krems, dann folgen Spitz und Willendorf.

Feste. Die Wachau feiert die orange Königsfrucht mit gleich mehreren Events: Den Auftakt macht der Spitzer Marillensommer ab 26. Juni (bis 26. Juli). In Krems verwandelt sich die Altstadt von 9. bis 26. Juli beim Fest „Alles Marille" in eine 700 Meter lange Genussmeile – mit dem längsten Marillenkuchen, Live-Musik und Kinderprogramm. Den krönenden Abschluss bildet der legendäre Marillenkirtag in Spitz von 17. bis 19. Juli – mit Marillenknödeln aus dem Automaten und Schnaps in Hülle und Fülle.

Kaufen. Die EU-geschützte Originalfrucht gibt es direkt beim Bauern – erkennbar an den orangeweißen Schirmen entlang der B3 und B33. Wer den Reifegrad vorab checken will: www.marillenernte.com bietet sogar eine Live-Webcam.

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