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Unfall in NÖ

Pkw kracht in McDonald's-Gastgarten

Feuerwehrleute sichern ein weißes Auto, das in einen Gastgarten gefahren ist.
© Lenger / Monatsrevue
In Wiener Neudorf ist ein Auto in den Gastgarten eines Fastfoodlokals gekracht. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.
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Niederösterreich. Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling): Ein 69-jähriger Lenker krachte mit seinem Auto in den Gastgarten eines McDonald's-Restaurants. Gegen 16 Uhr wollte der Mann den Parkplatz verlassen, dürfte dabei allerdings fälschlicherweise Gas- und Bremspedal verwechselt haben und trat auf das Gaspedal. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung, fuhr über einen Randstein und prallte in den Gastgarten.

Mehrere Feuerwehrleute sichern ein weißes Auto im Gastgarten eines Fastfood-Restaurants.
Mehrere Feuerwehrleute sichern ein weißes Auto im Gastgarten eines Fastfood-Restaurants. © Lenger / Monatsrevue

Drei Leichtverletzte bei Unfall

Durch den Zusammenstoß wurden drei Personen leicht verletzt. Der Lenker erlitt Hautabschürfungen durch zersprungenes Glas, und auch seine Beifahrerin trug leichte Verletzungen davon. Eine weitere Person, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Gastgarten aufgehalten hatte, wurde ebenfalls leicht verletzt.

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Großeinsatz von Rettung und Feuerwehr

Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, dem Bezirks-Einsatzleiter Baden sowie vier First Respondern zum Unfallort aus. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die Verletzten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf stand ebenfalls im Einsatz und barg das Unfallfahrzeug aus dem Gastgarten.

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