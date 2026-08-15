Unfall in NÖ
Pkw kracht in McDonald's-Gastgarten
Niederösterreich. Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling): Ein 69-jähriger Lenker krachte mit seinem Auto in den Gastgarten eines McDonald's-Restaurants. Gegen 16 Uhr wollte der Mann den Parkplatz verlassen, dürfte dabei allerdings fälschlicherweise Gas- und Bremspedal verwechselt haben und trat auf das Gaspedal. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung, fuhr über einen Randstein und prallte in den Gastgarten.
Drei Leichtverletzte bei Unfall
Durch den Zusammenstoß wurden drei Personen leicht verletzt. Der Lenker erlitt Hautabschürfungen durch zersprungenes Glas, und auch seine Beifahrerin trug leichte Verletzungen davon. Eine weitere Person, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Gastgarten aufgehalten hatte, wurde ebenfalls leicht verletzt.
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Großeinsatz von Rettung und Feuerwehr
Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, dem Bezirks-Einsatzleiter Baden sowie vier First Respondern zum Unfallort aus. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die Verletzten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf stand ebenfalls im Einsatz und barg das Unfallfahrzeug aus dem Gastgarten.
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