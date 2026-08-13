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Süßer Neuzugang

Flauschiger Nachwuchs auf Merlin's Farm

Ein neugeborenes Alpaka liegt im Stroh neben seiner Mutter, im Hintergrund eine lächelnde Frau.
© Family City
Es ist kaum größer als ein Wuschelknäuel und schon jetzt der heimliche Star: Auf Merlin's Farm in der Family City beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf ist ein Alpaka-Baby zur Welt gekommen – und schmilzt mit seinem flauschigen Fell und dem neugierigen Blick sämtliche Besucherherzen dahin.
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„Unser jüngstes Familienmitglied auf der Farm ist gesund und entwickelt sich prächtig", freut sich Geschäftsführer Roger Seunig. Das kleine männliche Jungtier ist noch namenlos, tapst aber schon fleißig hinter seiner Mama her und erkundet Schritt für Schritt die große weite Welt.

Mehr als 400 tierische Nachbarn

Ganz allein ist der Winzling nicht: Über 400 Tiere tummeln sich mittlerweile auf Merlin's Farm – von Kängurus über Zwergschweine bis zu weißen Eseln und Papageien. Besonders beliebt bei kleinen und großen Gästen: die gemeinsame Fütterung, gefolgt von einem Spaziergang, bei dem man den Alpakas ganz nah kommen kann.

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Ein Sommer voller Familienabenteuer

Wer noch mehr entdecken möchte, findet auf dem 530.000 Quadratmeter großen Areal jede Menge Programm: Merlin's Kinderwelt mit über 200 Attraktionen, das Dinoland, den LEGO-Store und das einzigartige Terra Technica Museum. Für längere Aufenthalte stehen gemütliche Mobilheime in Merlin's Camp sowie das musikalisch benannte Jukebox Hotel bereit.

Alpaka-Nachwuchs sorgt für Freude

Fazit: Mit dem neuen Alpaka-Nachwuchs hat Merlin's Farm einen weiteren guten Grund für einen Familienausflug geliefert.

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