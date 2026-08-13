NÖ: Kulturabende beim Winzer

Wein, Musik und stimmungsvolle Sommerabende: Die Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern" zieht in ihrer 7. Saison eine glänzende Zwischenbilanz.

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Von Ende Juni bis Anfang September stehen 29 Events auf niederösterreichischen Weingütern am Programm, verteilt auf alle acht Weinbaugebiete des Landes.

Über tausend begeisterte Gäste

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bringt es auf den Punkt: Kultur, Kulinarik und Wein spiegelten das niederösterreichische Lebensgefühl perfekt wider. Über tausend Gäste wurden bereits an den Sommerabenden begrüßt, der Großteil der 20 bereits stattgefundenen Veranstaltungen war ausverkauft.

Musik trifft Spitzenwein

Das Kuratorenteam Tini Trampler und Stephan Sperlich zeigt sich beeindruckt vom Engagement der Winzer und der Kreativität der Künstler. Weder Hitze noch Regen konnten den Kulturabenden etwas anhaben. Serviert wurden regionstypische Weine, Feuerflecken und Heurigengerichte, musikalisch reichte das Spektrum von Jazz über Blues bis Pop.

Neun Termine bis September

Noch bis 4. September warten neun weitere Highlights: Bereits morgen, am 13. August, spielt Lukas Lauermann in der Domäne Roland Chan, wo Terrassenweine verkostet werden. Es folgen unter anderem „Stubenfliege" bei Winzer Krems, The Lettners in Kalladorf und Pippa im Weingut Kolkmann. Den Abschluss macht Tini Trampler & Playbackdolls am 4. September in Dobermannsdorf.

Fazit: Die Kombination aus erstklassiger Musik und regionalem Spitzenwein hat sich auch heuer als Publikumsmagnet bewährt – bei den letzten neun Terminen heißt es: anstoßen und genießen.