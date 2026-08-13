Tag der Kräuter in NÖ Schaugärten

Am 15. August steht in den „Natur im Garten" Schaugärten alles im Zeichen heimischer Kräuter. Mit Führungen, Festen und Workshops können Besucher die aromatischen Pflanzen mit allen Sinnen entdecken – passend zum Jahresschwerpunkt „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben."

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont, Kräuter bereicherten Gärten mit Duft und Geschmack und böten wertvolle Lebensräume für Insekten. Jeder naturnah gestaltete Garten sei ein wichtiger Beitrag für Artenvielfalt und Lebensqualität in Niederösterreich.

Vielfältiges Programm in ganz NÖ

Teilnehmende Schaugärten bieten unter anderem:

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Tee-Kräuter-Führung – SONNENTOR Erlebnis (Bezirk Zwettl)

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Jubiläums-Kräuterfest – Nationalpark Thayatal (Bezirk Hollabrunn)

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Kräuterkränzchen-Basteln – Kräutergarten Kanlehen (Bezirk Scheibbs)

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Tag der Kräuter – Terra Nordica Saxorum (Bezirk Gmünd)

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Kräuter-Schaugartentag – WohlfühlGarten Schmid (Bezirk St. Pölten)

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Kräuterprodukte & Kostproben – KräuterKraftWerk (Bezirk Scheibbs)

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Kräuter-Schau-Tag – Upcycling Garten (Bezirk Lilienfeld)

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Frauenkräuter–Frauengesundheit – TEH Kräuterschaugarten (Bezirk St. Pölten)

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Kräuterfest mit Kräutersegnung – Kittenberger Erlebnisgärten (Bezirk Krems)

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Kräuter-Grillsalze herstellen – Ökologische Gartenstadt Tulln

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Kräuter-Aktion & Besonderheiten – Oberleitner Gartenkultur (Bezirk Melk)

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Outdoor-Kräuter-Kochworkshop – Rosenbauchs Restaurantgarten (Bezirk Baden)

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Tipps zum Kräuter sammeln und trocknen – Schloss Hof (Bezirk Gänserndorf)

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Sommerzeit im Schaugarten – Schaugarten Am Pulverturm (Bezirk Mistelbach)

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Themenführung Kräuterliebe – ARCHE NOAH (Bezirk Krems)

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Kräuter-Führung im Hexengarten – Naturkunde Hexengarten (Bezirk Gänserndorf)

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Räuchern im Sommer – STARKL Erlebnisgarten (Bezirk Amstetten)

Infos im Niederösterreichischen Veranstaltungskalender.

18.000 Teilnehmer bei Kräuter-WM

Der Jahresschwerpunkt 2026 rückt Kräuter für naturnahe Gärten in den Fokus. Bereits 18.000 Menschen beteiligten sich an der „Kräuter-WM", 200 Gemeinden machten bei einem Aktionssonntag mit. Auch die aktuelle „Natur im Garten" Pop-up-Tour steht ganz im Zeichen der Kräuter.

Fazit: Der Tag der Kräuter bietet niederösterreichweit ein buntes Programm für alle, die Kräuter mit allen Sinnen erleben möchten.