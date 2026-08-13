Landbauer gibt Vollgas für Reingers

Wenn die Motoren röhren, ist Udo Landbauer nicht weit: Der FPÖ-Landeschef und Verkehrslandesrat kündigt das Traktorrennen in Reingers (Bezirk Gmünd) von 28.-30. August als echtes Highlight an – und verspricht der Region ordentlich Rückenwind für die Wirtschaft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Den Kritikern erteilt Landbauer eine trockene Abfuhr: Niemand pflüge sich durch Wald und Wiesen, gefahren werde brav auf Schotterstraßen und Asphalt – und das Ganze sogar behördlich abgesegnet. Basta.

Seitenhieb gegen die Grünen

Ganz ohne politische Breitseite geht es natürlich nicht: Die Grünen hätten in der letzten Regierung eindrucksvoll bewiesen, dass ihre Klimapolitik nichts bringe – die Wirtschaft leide bis heute an dieser „ideologischen Geisterfahrt".

Schotter statt Ökopanik

Landbauer selbst will es sich nicht nehmen lassen und ist beim Rennen persönlich vor Ort.

Landbauer: PS statt Politik-Panik

Fazit: Reingers rüstet sich für PS-Power statt Ökodebatte – und Landbauer gibt dabei nicht nur Standgas, sondern auch politisch ordentlich Gas. Näheres unter www.traktorrennen.at.