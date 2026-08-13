Traktor-Spektakel
Landbauer gibt Vollgas für Reingers
Den Kritikern erteilt Landbauer eine trockene Abfuhr: Niemand pflüge sich durch Wald und Wiesen, gefahren werde brav auf Schotterstraßen und Asphalt – und das Ganze sogar behördlich abgesegnet. Basta.
Seitenhieb gegen die Grünen
Ganz ohne politische Breitseite geht es natürlich nicht: Die Grünen hätten in der letzten Regierung eindrucksvoll bewiesen, dass ihre Klimapolitik nichts bringe – die Wirtschaft leide bis heute an dieser „ideologischen Geisterfahrt".
Schotter statt Ökopanik
Landbauer selbst will es sich nicht nehmen lassen und ist beim Rennen persönlich vor Ort.
Landbauer: PS statt Politik-Panik
Fazit: Reingers rüstet sich für PS-Power statt Ökodebatte – und Landbauer gibt dabei nicht nur Standgas, sondern auch politisch ordentlich Gas. Näheres unter www.traktorrennen.at.
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