480 Schüler beim "Action, Fun & Talent Day"

Der "Action, Fun & Talent Day" im SPORTZENTRUM Niederösterreich bot Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, zahlreiche Sportarten selbst auszuprobieren.

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Im SPORTZENTRUM Niederösterreich hat der diesjährige "Action, Fun & Talent Day" für einen neuen Teilnehmerrekord gesorgt. Rund 480 Schülerinnen und Schüler aus acht Schulen nahmen an den zwei Eventtagen teil und sorgten für volle Stationen und jede Menge Bewegung.

Die Veranstaltung findet rund um den Olympic Day statt und wird vom Olympiazentrum Niederösterreich organisiert. Im Mittelpunkt stehen nicht Leistung und Wettkampf, sondern die Freude an Bewegung, das Ausprobieren verschiedenster Sportarten und das Entdecken eigener Talente.

Das sportliche Angebot war heuer besonders breit gefächert: Von Speedklettern und Bobanschub über Beachvolleyball, Basketball und Leichtathletik bis hin zu Bogensport, Sportschießen, Radsport und Handball konnten die Jugendlichen zahlreiche Disziplinen testen. Ergänzt wurde das Programm durch sportmotorische Testungen, die Einblicke in individuelle Stärken geben sollen.

Nachwuchs trifft auf Olympioniken

Unterstützt wurden die Schüler dabei auch von Spitzensportlern, darunter Olympiateilnehmer Daiyehan Nichols-Bardi, die Einblicke aus dem Leistungssport gaben und für zusätzliche Motivation sorgten.

"Wir wollen Kindern die ganze Vielfalt des Sports näherbringen, damit sie jene Sportart finden, die am besten zu ihren Stärken und Interessen passt", betonte LH-Stellvertreter und Sportlandesrat Udo Landbauer.

„Action, Fun & Talent Day 2026“ im Olympiazentrum Niederösterreich © SPORTZENTRUM Niederösterreich

Von der Talenteschmiede in den Spitzensport

Bobsimulator auf einer Laufbahn im Olympiazentrum Niederösterreich. © SPORTZENTRUM Niederösterreich

Das SPORTZENTRUM Niederösterreich versteht sich als zentrale Talenteschmiede im Bundesland. Als Olympiazentrum Austria bietet es Nachwuchs- und Spitzensportlern im Rahmen der High Performance Unit Betreuung auf höchstem Niveau, von Sportwissenschaft über Medizin bis hin zu Ernährung und Psychologie.

Mit dem "Action, Fun & Talent Day" soll diese professionelle Struktur auch für Kinder und Jugendliche erlebbar werden und langfristig den Zugang zum organisierten Sport erleichtern.