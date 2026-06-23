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Industrieviertel

Blackout vor Anpfiff beendet

Windrad und Strommast bei Nacht, einige Scheinwerfer beleuchten eine Umspannstation.
© Unsplash
Ein geknickter Strommast und ein Umspannwerk-Defekt legten am Montagabend gleich elf Gemeinden lahm.
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Blackout. Rund 1.200 Haushalte in den Bezirken Baden, Mödling und Bruck an der Leitha saßen plötzlich im Finsteren – ein großflächiger Stromausfall traf das nördliche Industrieviertel hart. Gleich zwei Ursachen: ein geknickter Strommast und eine Schutzauslösung in einem Umspannwerk.

Technisch. „Ähnlich wie eine Sicherung in einer Wohnung", erklärte Wiener-Netze-Sprecher Christian Call – ein Schutzschalter hatte den Blackout ausgelöst, ausgelöst vermutlich durch einen Kurzschluss oder Fehlerstrom in einer Leitung.

Rettung. Techniker der Wiener Netze arbeiteten mit Hochdruck – und mit einem klaren Ziel: alle Haushalte noch vor dem Anpfiff des Länderspiels wieder ans Netz zu bringen. Und tatsächlich: Kurz vor 19.00 Uhr war es geschafft. Fußball gerettet!

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