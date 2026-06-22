Neue BILLA-Aktion unterstützt Nachwuchssport

"Sport ist die Antwort" lautet die Botschaft einer neuen Initiative von SPORTLAND Niederösterreich und BILLA. Mit dem Verkauf eines Armbandes sollen Kinder, Vereine und Ehrenamtliche im ganzen Land unterstützt werden.

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Sport verbindet und genau das soll die neue Kampagne "SPORT VERBANDLT" zeigen. SPORTLAND Niederösterreich und BILLA präsentierten am Donnerstag im Admira Wacker Business Club ihre gemeinsame Initiative zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sport.

Im Mittelpunkt steht ein gelbes Silikonarmband mit der Aufschrift "Sport ist die Antwort". Das Band ist von 2. Juli bis 30. September 2026 in allen BILLA-, BILLA PLUS- und BILLA Kaufleute-Märkten in Niederösterreich um drei Euro erhältlich. Der gesamte Reinerlös fließt in Kinder- und Nachwuchsprojekte der niederösterreichischen Sportszene.

MARIA ENZERSDORF ,AUSTRIA, 21.06.2026 - EVENT, SPORTS, SPORT VERBANDLT © RedShift Media / Edgar Eisner

Zusätzlich können Käufer ihr Armband mittels Code einem niederösterreichischen Sportverein zuordnen. Die drei Vereine mit den meisten Zuordnungen erhalten nach Ende der Aktion jeweils einen BILLA-Gutschein im Wert von 1.000 Euro.

Starkes Zeichen für junge Talente

"Sport bewegt. Sport emotionalisiert. Sport verbindet. Mit der Aktion 'Sport verbandlt' setzen wir ein sichtbares Zeichen für den Nachwuchssport in Niederösterreich und für die Menschen, die ihn tagtäglich ermöglichen", betonte Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Auch BILLA sieht die Förderung junger Menschen als wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. "Kaum etwas bringt Menschen so zusammen wie der Sport. Besonders am Herzen liegt uns dabei der Nachwuchs", sagte Vertriebsdirektor Stefan Weinlich.

Prominente Unterstützung für die Initiative

Andreas Onea, LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Michaela Dorfmeister, Stefan Weinlich (BILLA Vertriebsdirektor) und Werner Schlager © Redshift Media

Unterstützung kommt zudem von prominenten Sportgrößen wie Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister, Tischtennis-Weltmeister Werner Schlager und Para-Sportler Andreas Onea. Sie unterstreichen die Bedeutung von Vereinen, Trainerinnen und Trainern sowie ehrenamtlichen Helfern für die Entwicklung junger Talente.

Neben der Armband-Aktion engagiert sich BILLA auch bei der Kids Bike Trophy sowie bei der niederösterreichischen Nachwuchsinitiative "Skikids", die Kindern den Einstieg in den Wintersport erleichtert.

Mit dem gelben Armband soll ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, Bewegung und die Zukunft des Sports in Niederösterreich gesetzt werden.