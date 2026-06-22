250 Mio. $ Werbe-Einnahmen
So plant die UEFA mit Trinkpausen bei der EURO
Statt zwei Halbzeiten erleben Fußball-Fans auf der ganzen Welt bei der Weltmeisterschaft, wie sich ein Spiel mit Vierteln anfühlt. Durch die stark kritisierte Hydration Break, die bei jedem Spiel verpflichtend ist, wurde schon so mancher Spielfluss komplett über den Haufen geworfen.
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Die Hintergründe für die Zusatz-Pausen sind aber mittlerweile jedem Fan klar. Die FIFA hat ein Schupfloch gefunden, um noch mehr Werbeeinnahmen zu lukrieren. So hat etwa der US-Sender FOX alleine mit diesen Werbeunterbrechungen Einnahmen in Höhe von 250 Millionen Dollar abgecasht.
Die Hitze in den Stadion, die zum Teil überdacht und klimatisiert wurden, waren ein klarer Vorwand der Fußball-Bosse. Doch wie geht es nach dieser Endrund mit der neuen Cashcow des Fußballs weiter?
UEFA hat klare Meinung
Ein UEFA-Mitglied hat gegenüber "The Telegraph" klar gestellt, dass die Entscheidung hinter den Kulissen bereits gefallen sei. "Es werden keine Trink-Pausen im WM-Stil bei der EURO 2028 geben", wurde der UEFA-Sprecher in dem Bericht zitiert.
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Ob das eine klare Absage ist, oder ob sich auch die UEFA eine Option offen hält, muss vorerst jeder für sich selbst entscheiden. Die Hoffnung auf Fußball in zwei Halbzeiten bleibt bei den Fans allerdings bestehen.
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