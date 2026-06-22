Fan-Support aus Brasilien und Besuch bei J.R.

Tausende heimische Fans mischen Dallas auf. Für viele gab es dabei nur ein Ziel: die Southfork Ranch aus der Kultserie "Dallas".

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"Ihr müsst gewinnen! Damit macht ihr ganz Brasilien stolz, denn niemand hasst Argentinien so sehr wie wir!" Die beiden Fan-Boys Counte und Joao, die wir in der texanischen S-Bahn Bart treffen, sind schon im rot-weiß-roten Fieber und drücken uns auch live im Stadion die Daumen. "Argentinien ist nur Messi. Wenn ihr den ausschaltet, dann habt ihr mehr als gute Chancen!" Wie wahr: nicht nur das Spiel der Gauchos baut auf den GOAT auf, auch die argentinischen Supporter. Ein anderes Fan-T-Shirt als mit Messi-Aufdruck ist in ganz Dallas nicht zu erspähen.

Ganz anders die Tausenden österreichischen Fans: Arnautovic, Sabitzer, Alaba, oder - besonders witzig - Grego-Rich prangt es da auf der Fan-Wäsche. Dazu ist die Stimmung sogar noch elektrisierender als die paar Tage zuvor in San Francisco. Schlachtgesänge in Fort Worth, Österreich-Fahnen am Dealey Plaza, wo einst John F. Kennedy ermordet wurde, und Massen-Ausflug ins 30 km entfernte Parker. Dort liegt die Southfork Ranch, die uns ja in den 80er Jahren fast so was wie ein zweites Wohnzimmer war. Dank der Kultserie "Dallas" mit Larry Hagman (J.R.), Linda Gray, Patrick Duffy und Co., die dort noch immer allgegenwärtig sind: In den Original-Kulissen der Serie. Vom Whiskey-Glas bis zum Swimmingpool.

Kurzausflug in die Vergangenheit

Hunderte heimische Schlachtenbummler nutzten den Dallas-Trip auch für einen Kurzausflug zur Southfork Ranch und in die Vergangenheit. Schließlich hat "Dallas" TV-Geschichte geschrieben. Jetzt wollen unsere Teamkicker WM-Geschichte schreiben!

Dallas wird rot-weiß-rot 1 / 6 © oe24 © oe24 © oe24

Die Unterstützung dafür ist da! Auch wenn gefühlt doppelt so viele Argentinische Fans Dallas unsicher machen ist Osterreich längst Party-Weltmeister. Nach der Fan-Party mit mehr als 15.000 getrunkenen Bieren in San Francisco nahmen die rot-weiß-roten Fans am Sonntag auch die "In Call Bar" in Dallas ein. MIt "Immer wieder Österreich"-Sprechchören, der Bundeshymne und den Hits von EAV,, Udo Jürgens, Falco, STS oder Rainhard Fendrich: "Sag´ ich am End´ der Welt voll Stolz und wenn ihr a wollt’s auch ganz alla: I am from Austria!"