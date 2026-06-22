3:1 - Ägypten rupft den Kiwis die Federn

Superstar Mohamed Salah steht nach dem 3:1-Sieg mit Ägypten gegen Neuseeland bereits mit einem Bein im Sechzehntelfinale der WM.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ägypten hat als erstes Team in der Gruppe G der Fußball-WM einen Sieg feiern können. Der Afrika-Cup-Rekordchampion bezwang Neuseeland in Vancouver vor 52.497 Zuschauern nach einem 0:1-Rückstand noch 3:1. Mostafa Zico (58.), Starstürmer Mohamed Salah (67.) und "Joker" Mahmoud Trezeguet (82.) führten die Wende herbei und fixierten den ersten WM-Sieg Ägyptens aller Zeiten. Neuseeland muss auf diesen weiter warten, ein Tor von Finn Surman (15.) war zu wenig, um zu punkten.

Video zum Thema Highlights: Neuseeland vs. Ägypten © ORF

Beide Teams sorgten mit einem munteren Auftritt dafür, dass den Anhängern viel geboten wurde. Die Neuseeländer waren vor der Pause das dominierende Team. Sarpreet Singh (7.) und der Ex-St.-Pöltner Elijah Just (14.) vergaben, ehe Surman nach einem Eckball am höchsten stieg und ziemlich unbedrängt einköpfelte.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Callum McCowatt scheiterte an Goalie Mostafa Shoubir (19.). Mit Fortdauer der ersten Hälfte konnten auch die Ägypter Torgefahr erzeugen. Omar Marmoush (27., 45.+1) und Salah (35.) mit einem kurz abgespielten Freistoß waren aber nicht erfolgreich. Neuseeland lag so erstmalig bei einer WM zur Halbzeit voran.

Ägypter belohnten sich für starke zweite Hälfte

Das half ihnen aber nichts, da die Ägypter nach Wiederbeginn einen Zahn zulegten, das Geschehen dominierten und sich mit Toren belohnten. Zico konnte nach Flanke von Mohamed Hany wie auch zuvor auf der anderen Seite unbedrängt einköpfeln. Beim zweiten Treffer avancierte Zico zum Assistgeber, nach seiner Idealvorlage hatte Salah wenig Mühe zu vollenden.

Neuseeland gegen Ägypten 1 / 7 © EPA © EPA © EPA

Mit Trezeguet machte ein Wechselspieler endgültig alles klar. Danach hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können. Die letzte Chance hatten aber die Verlierer, wobei Shoubir bei einem Bindon-Abschluss auf der Linie glänzend reagierte (98.).

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Die Ägypter sind im Aufstiegsrennen mit vier Punkten nun in der alleinigen Pole Position, sie treffen zum Abschluss am Samstag noch auf den zweitplatzierten Iran. Die ebenfalls bei zwei Punkten haltenden Belgier müssen gegen Schlusslicht Neuseeland (1), das nach vier ungeschlagenen WM-Spielen wieder einmal eine Niederlage kassierte, antreten.