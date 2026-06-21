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Volksheld Pina

Historischer Moment: Kap Verde feiert erstes WM-Tor

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Ein Fußballtorwart liegt am Boden, der Ball im Netz, Fans jubeln im vollen Stadion.
© APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA
Ds WM-Wunder von Kap Verde ging nach dem umjubelten 0:0 gegen Spanien auch gegen Uruguay  weiter.
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Die Bilder von Kap-Verde-Goalie Vozinha gingen letzte Woche um die Welt. Alle feierten den 40-jährigen Torhüter, der kein Tor gegen Spanien zulassen wollte.

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Danach das Drama: Seine Mutter bekam vorerst kein Visum für die USA und verpasste deshalb das WM-Debüt des kleinen Inselstaates. Doch mittlerweile ist auch die Mutter des neuen Nationalhelden angekommen und fieberte in Miami beim zweiten Spiel gegen Uruguay auf der Tribüne mit.

Und was sie dort zu sehen bekam, hätte man in keinem Hollywood-Film besser verfilmen können. In der 21. Minute tritt Russland-Legionär Kevin Lenini Goncalves Pereira de Pina zum Freistoß aus fast 30 Meter Entfernung an.

Traumtor von Pina

Der Krasnodar-Star nimmt sich ein Herz, zieht ab. Die Uru-Mauer geht auseinander und der Ball flattert genau zwischen zwei Gegenspielern durch und knallt unhaltbar für Goalie Fernando Muslera ins Netz.

Cape Verde's midfielder #06 Kevin Pina celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group H football match between Uruguay and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 21, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
© APA/AFP/CHANDAN KHANNA

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Was dann folgte, war pure Fußball-Romantik. Die Spieler stürmten jubelnd zu ihren mitgereisten Fans. Das erste Tor in der Geschichte von Kap Verde ist gefallen und der "American Dream" der Sensationsmannschaft von Coach Bubista geht weiter.

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