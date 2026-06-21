Historischer Moment: Kap Verde feiert erstes WM-Tor

Ds WM-Wunder von Kap Verde ging nach dem umjubelten 0:0 gegen Spanien auch gegen Uruguay weiter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Bilder von Kap-Verde-Goalie Vozinha gingen letzte Woche um die Welt. Alle feierten den 40-jährigen Torhüter, der kein Tor gegen Spanien zulassen wollte.

Danach das Drama: Seine Mutter bekam vorerst kein Visum für die USA und verpasste deshalb das WM-Debüt des kleinen Inselstaates. Doch mittlerweile ist auch die Mutter des neuen Nationalhelden angekommen und fieberte in Miami beim zweiten Spiel gegen Uruguay auf der Tribüne mit.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Und was sie dort zu sehen bekam, hätte man in keinem Hollywood-Film besser verfilmen können. In der 21. Minute tritt Russland-Legionär Kevin Lenini Goncalves Pereira de Pina zum Freistoß aus fast 30 Meter Entfernung an.

Traumtor von Pina

Der Krasnodar-Star nimmt sich ein Herz, zieht ab. Die Uru-Mauer geht auseinander und der Ball flattert genau zwischen zwei Gegenspielern durch und knallt unhaltbar für Goalie Fernando Muslera ins Netz.

© APA/AFP/CHANDAN KHANNA

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Was dann folgte, war pure Fußball-Romantik. Die Spieler stürmten jubelnd zu ihren mitgereisten Fans. Das erste Tor in der Geschichte von Kap Verde ist gefallen und der "American Dream" der Sensationsmannschaft von Coach Bubista geht weiter.