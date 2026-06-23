PROTO-TYPISCH NÖ: Noch schnell einreichen!

Noch bis 30. Juni können Unternehmen in Niederösterreich Fördergelder für neue Prototypen beantragen.

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Förderung. Mit dem Programm „PROTO-TYPISCH NÖ" unterstützt das Land Niederösterreich Firmen dabei, innovative Ideen in marktreife Produkte zu verwandeln. Gefördert wird die Entwicklung, der Aufbau und die Erprobung neuer Prototypen unter realitätsnahen Bedingungen. Ein Million Euro Gesamtbudget steht bereit.

Wer? Kleine, mittlere und große Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt in Niederösterreich können einreichen – sofern die Projektkosten mindestens 20.000 Euro betragen. Der Zuschuss beträgt 25 Prozent der förderbaren Kosten, maximal 50.000 Euro pro Projekt.

Mikl-Leitner. „Ideen von heute sind die Arbeitsplätze von morgen", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Ziel sei es, die Lücke zwischen Entwicklung und Markt zu schließen und Innovationen schneller zur Reife zu bringen.

Achtung. Der Förderantrag muss vor Projektstart gestellt werden – erste Bestellungen oder Lieferungen zählen bereits als Beginn. Alle Infos und Einreichung finden sich unter www.noe.gv.at