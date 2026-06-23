Urbanes Urlaubsfeeling mitten in der Stadt

Die Therme Wien erweitert ihr Sommerangebot um Lounge, Live-DJ-Events und attraktive Ticketaktionen für entspannte Tage in der Stadt.

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Die Therme Wien sorgt auch heuer wieder für sommerlichen Flair in der Stadt und erweitert ihr Angebot um neue Outdoor-Erlebnisse, Events und attraktive Ticketaktionen. Unter dem Motto "Erfrischung, Entspannung und Genuss mitten in der Stadt" wird das Thermenresort von Juni bis August zu einer urbanen Wellness- und Beachclub-Oase.

Herzstück der diesjährigen Sommersaison ist die neu gestaltete Sommer-Lounge zwischen Thermalbecken 2 und dem Solebecken. Besucherinnen und Besucher erwartet dort eine entspannte Atmosphäre mit komfortablen Lounge-Möbeln, Liegeflächen und direktem Zugang zum neuen Cocktail-Van, der für sommerliche Drinks und Erfrischungen sorgt.

After Work mit DJ-Sounds und Cocktail-Happy-Hour

Ein besonderes Highlight sind die "Summer Vibes by Therme Wien". Jeden Donnerstag im Juli und August wird die Therme Wien zur entspannten After-Work-Location. Ab 16 Uhr sorgt sorgt ein Live-DJ für chillige Lounge- und Sommerbeats. Perfekt für alle Berufstätigen die nach der Arbeit noch etwas Urlaubsluft schnuppern möchten.

Zusätzlich gibt es von 18 bis 20 Uhr eine Happy Hour am Cocktail-Van, bei der Drinks zum Spezialpreis von 7,90 Euro angeboten werden. Neu ist heuer auch das "Summer-Vibes-Ticket": Damit kostet der Eintritt ab 16 Uhr nur 25 Euro statt regulär 33 Euro.

Therme Wien © Therme Wien

Yoga Day Retreat als Premiere

Auch für Ruhesuchende gibt es ein neues Angebot: Am 10. Juli 2026 feiert das exklusive Yoga Day Retreat in Kooperation mit Doktor Yoga Premiere. Neben einem Thermenaufenthalt umfasst das Programm eine 90-minütige Yoga-Session im Garten der Inspiration, Meditation sowie einen speziellen Sauna-Aufguss. Die Plätze sind limitiert.

Von Juni bis August profitieren Gäste zudem von einem speziellen Sommertarif. Zusätzlich bietet die Therme Wien wieder vergünstigte Online-Tickets an, die nicht nur günstiger sind, sondern auch bevorzugten Eintritt an stark frequentierten Tagen garantieren sollen.

Stressfrei anreisen dank direkter U-Bahn-Anbindung

Therme Wien © Therme Wien

Dank der direkten Anbindung an die U-Bahnlinie U1 bleibt die Therme Wien auch im Sommer leicht und ohne Stau erreichbar, ideal für spontane Kurzbesuche.

Mit dem neuen Sommerprogramm will sich die Therme Wien einmal mehr als einer der beliebtesten Wellness-Hotspots der Hauptstadt positionieren, mitten in der Stadt und dennoch mit Urlaubsfeeling.